OUIMET, Yolande



À Laval, le 7 août 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Yolande Ouimet, épouse de feu M. Roger Ouimet. Elle est également partie rejoindre son fils Réjean.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine (feu Jack Goetz), Odette (Pierre Laurin), Diane (Jocelyn Meunier), Danielle et Sylvie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Mme Juliette Charbonneau (feu Réal Ouimet), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:7020 BOUL. DES MILLE-ILESST-FRANÇOIS (LAVAL)le vendredi 17 août de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures et le samedi 18 août dès 9 heures.Les funérailles auront lieu le samedi 18 août à 11 heures, en l'église St-François-de-Sales, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.