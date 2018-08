GUILLET, Lucille

(née Nadon)



À Saint-Eustache, le 7 août 2018, à l'âge 76 ans, est décédée Mme Lucille Nadon, épouse de M. Henry Guillet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Carole-Lynn (Silvain Bouvette) et Kevin (Fanny Desautels); ses petits-enfants Kassandra (David), Jonathan (Alicha), François, Amélie-Ann et Charles-Olivier; son arrière-petit-fils Léopol; ses frères Marcel, Jean-Yves et Gilbert; ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 août de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h à:9126 RUE SAINTE-MADELEINESAINT-BENOIT, MIRABEL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 18 août à 11h en l'église de Saint-Benoit, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.