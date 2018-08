À quoi jouez-vous mairesse Rouleau?

À quoi joue Chantal Rouleau ?

Question, juste comme ça, Chantal Rouleau, elle est mairesse ou candidate en ce moment ?

C’est que on ne doit pas être docteur ès éthique pour comprendre qu’il y a quelque chose qui cloche dans le fait de tente d’être les deux à la fois. Et de profiter au maximum des deux situations.

Sur le terrain, selon plusieurs sources, ce double rôle agace, quand il n’indigne pas, carrément. Car Chantal Rouleau insiste pour conserver son poste de mairesse tout en faisant campagne pour la CAQ. Quelques semaines seulement après avoir été élue mairesse d’arrondissement de Pointe-aux-Trembles, madame décide qu’elle veut maintenant changer de poste. Mais sans risquer le sien.

Car elle ne risque rien Chantale Rouleau. Elle joue sur tous les tableaux en même temps. Au mépris des règles éthiques les plus élémentaires. Et ça pose problème.

Pointe-aux-Trembles est un comté que je connais bien. Des membres de ma famille et des amis y résident. Plusieurs connaissances professionnelles aussi. J’ai contacté quelques personnes qui, dans le passé, avaient position publiquement pour un parti politique. L’une d’elle, qui insiste pour garder l’anonymat, m’expliquait que sa fonction au sein d’un organisme qui jouit de subventions la confine à considérer les deux rôles de la candidate, qu’elle a pourtant appuyé à la mairie récemment.

« C’est que si on prend position pour un autre parti politique que la CAQ et que madame Rouleau perd ses élections, celle-ci demeurera mairesse. Cela nous placerait dans une fâcheuse disposition. On comprend rapidement que, cette fois-ci, c’est préférable pour nous de demeurer neutre. »

Quand je lui ai demandé si elle aurait aimé prendre position pour un autre parti, cette personne a insisté qu’elle aurait milité pour autre chose que la CAQ ou le PLQ ».

Mairesse des fois, candidate de la CAQ tout le temps

Chantal Rouleau, est, un jour, mairesse d'arrondissement supposément pour tous ses citoyens ; mais nul ne peut ignorer que le lendemain elle ne collaborera plus qu'avec le chef de la CAQ. Sa formation politique. Bien qu’elle vient de faire campagne pour être mairesse de Pointe-aux-Trembles, madame Rouleau est encore en campagne. Avec ce que cela comporte de représentation partisane.

De fait, elle ne travaille plus pour ses citoyens, mais bien en fonction de sa carrière. Si elle avait eu le bien de ses concitoyens à cœur avant toute autre chose, elle aurait eu le respect de quitter la mairie pour faire campagne.

Un exemple, quand le chef du Parti québécois s’est présenté dans son comté le printemps dernier pour proposer aux citoyens de Pointe-aux-Trembles et de l’Est de Montréal son projet de Grand Déblocage. Ils ont été nombreux les citoyens à remarquer le silence et l’absence de la mairesse de leur arrondissement.

Ça ne surprendra personne, celle-ci venait d’annoncer qu’elle serait candidate de la CAQ. Le journaliste du HuffPost Québec Olivier Robichaud avait alors abordé la mairesse Rouleau en marge du conseil de ville en notant que celle-ci « se trouvait dans une situation particulière » quand venait le temps de commenter la proposition du PQ pourtant intéressante pour les gens de son arrondissement :

« Chantal Rouleau se trouve toutefois aujourd'hui dans une situation particulière, alors qu'elle fait le saut en politique provinciale.

Cette situation est traitée avec des pincettes par son parti municipal. Contactée pour prendre rendez-vous avec Mme Rouleau, l'équipe des communications d'Ensemble Montréal nous a redirigé à la CAQ pour toute question touchant le Grand Déblocage. La CAQ n'a pas donné suite à notre message. »

Des questions pour la mairesse ? Contactez la CAQ !

Hallucinant quand même. Un journaliste qui veut s’entretenir avec la mairesse d’arrondissement de Pointe-aux-Trembles est redirigé vers la CAQ !

Par contre, la mairesse n’a pas hésité à s’appuyer à titre de candidate en encensant le projet de la CAQ, qui, à première vue, selon plusieurs observateurs, offre moins que le Grand Déblocage du PQ pour l’Est de Montréal. Elle profite de son poste pour faire de la partisanerie à son avantage.

Habituellement, en campagne électorale, les employeurs cessent de rémunérer leurs employés candidats. Chantal Rouleau, elle, au lieu de prendre un congé sans solde comme tout le monde, a annoncée qu’elle conserverait son mois de salaire de mairesse (donc des fonds publics) durant la campagne, tout en le versant à des organismes de son choix pour dorer la pilule. C’est proprement scandaleux.

L’affaire c’est que lorsqu’un candidat dit vouloir verser un mois de son salaire à des organismes en période électorale, il s’expose aux accusations de favoritisme auprès de ceux à qui iront son salaire, sans compter que ceux-ci deviennent, en quelque sorte, redevables envers la personne qui offre en pareille circonstance. Ça manque totalement de sens de l’éthique. Là où d’autres se trouvent sans solde, Chantal Rouleau profite ainsi de son statut de mairesse pour décider unilatéralement de continuer à recevoir des fonds publics qui lui permettront de faire des cadeaux.

Mairesse et candidate = maximum visibilité ! Fallait y penser !

En termes de visibilité, Chantal Rouleau profite du système en utilisant son poste de mairesse pour être substantiellement plus visible que les autres candidats. Chaque semaine, et depuis plusieurs mois, elle est extrêmement visible dans le journal local par le truchement de citations, de photos et de publicités, journal qui est distribué dans chaque foyer. Sans oublier que ces publicités sont pour la plupart payées par des fonds publics qu’elle contrôle.

La mairesse de Pointe-aux-Trembles se trouve donc à utiliser des fonds municipaux pour augmenter ses chances de ne plus remplir son mandat municipal dès octobre, et ce moins d’un an après avoir été élue !

C’est presque amusant de voir comment Chantal Rouleau use de ses deux pages Facebook comme outils d’autopromotion. La page « Candidate de la CAQ » qui relaie des infos concernant la page « mairesse » pour appuyer sa campagne électorale au provincial...

C’est surréaliste.

Dans les faits, cela se traduit par des situations telles que celle-ci ; le Marché Public de Pointe-aux-Trembles refuse les kiosques de partis politiques sur son site. Soit. Rien d’anormal ici n’est-ce pas ? Madame Rouleau s’installera un kiosque sur le trottoir en face du Marché. C’est la ville qui donne les permis. Elle est mairesse.

Le plus troublant, c’est que Chantal Rouleau confond ses rôles. Le 6 juillet dernier, quand un organisme de Pointe-aux-Trembles, Pointe–aux-Fêtes, a remercié l'arrondissement et la mairesse pour son soutien, la « mairesse » a répondu (le 9 juillet ici) avec son compte de la CAQ!

Ce mélange des rôles dans le but de faire autopromotion de sa candidature au provincial est tout simplement scandaleux.

C’est ça le « changement » selon François Legault ?

Comme la CAQ ne tient aucune investiture, c’est le chef qui porte la responsabilité de la nomination des candidats. En choisissant une mairesse d’arrondissement qui venait à peine d’être élue quelques semaines auparavant, François Legault savait sciemment que son choix pourrait provoquer une couteuse élection partielle si sa candidate réussissait à remporter le comté.

Pourtant, le chef de la CAQ, tout porté à dénoncer le gaspillage de fonds publics, s’est indigné des coûts des élections partielles tout en critiquant ceux qui quittaient en empochant leurs primes de départ.

Comment alors François Legault peut-il justifier que sa candidate dans Pointe-aux-Trembles fasse campagne tout en conservant son poste de mairesse et l’ensemble des privilèges que cela comporte ?

Espérons que le Directeur général des élections du Québec se penche sur cette situation. Il est indécent que la situation dans laquelle se trouve la mairesse Rouleau soit même légale. Surtout, que Chantale Rouleau accepte de jouer les deux rôles est un puissant vecteur de cynisme à une époque où ce dont nous avons besoin, collectivement, c’est de redorer le blason du « politique ».

Ce « changement » là ne viendra manifestement pas de la CAQ.