MORIN (née Boucher)

Jeannette



À Laval, le jeudi 9 août 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Jeannette Boucher, épouse de feu Wilfrid Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Daniel Bérard), Pierrette (Serge Champoux) et Alain (Nicole Brisson), ses deux petites-filles Jacinthe et Judith, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Claude le samedi 18 août à 10h où les funérailles seront célébrées à 11h.Des dons à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.