LANGLOIS, Jean-Guy



À Saint-Charles-Borromée, le 13 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Langlois.Il laisse dans le deuil son unique enfant Nadine Langlois, le conjoint de celle-ci Florien Dubé et ses petits-enfants David et Rosalie, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2, 450-463-1900le samedi 18 août 2018 à compter de 9h. Une célébration aura lieu le même jour à 13h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.