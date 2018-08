HARVEY, Lucille



À St-Eustache, le 4 août 2018, à l'âge de 86 ans et 3 mois, est décédée Mme Lucille Harvey, épouse de feu M. Raymond Guilbault.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle, ses belles-soeurs Carmen et Anita, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél. 514-871-2020www.dignitequebec.comle dimanche 19 août 2018 de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h au salon funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache serait apprécié.