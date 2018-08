HOULE (née Morneau), Cécile



À Terrebonne, le mardi 7 août 2018 est décédée, à l'âge de 89 ans, Cécile Morneau, épouse de feu Roger Houle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Daniel), Nicole, Yves (Johanne), Sylvie (Louis) et France (Leonard), ses petits-enfants Jean-François, feu Pierre-Vincent, Jennifer, Julia, Joshua et Camille, ses arrière-petits-enfants William, Amélia, Kate et Adam, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 19 août 2018 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.