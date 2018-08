BEAUDIN née TURCOTTE

Géraldine



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 8 août 2018, à l'âge de 81 ans est décédée Mme Géraldine Turcotte, épouse de feu M. Rosaire Beaudin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Réjeanne et Hélianne (Conrad), ses frères Paul (Louiselle), Régis (Jacqueline) et Philippe (Nicole).Elle laisse aussi ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaudin, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 25 août 2018 de 10h à 11h à l'église de St-Isidore-de-Laprairie (673 St-Régis, St-Isidore-de-Laprairie, QC J0L 2A0). Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h et de là au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.