MARLEAU, Carole



À Verdun, le 9 août 2018, à l'âge de 61 ans, est décédée Madame Carole Marleau , conjointe de Monsieur Pierre Fyfe.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Frédéric, ses belles-filles Marie-Claude (Stéphane) et Sabrina (Jean-François) ainsi que leurs enfants, ses soeurs Suzanne (Clément) et Line, ses frères Gilles (Renée), François et Benoit (Claudine), neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 13 août 2018 de 10h à 18h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.