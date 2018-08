RANGER, Lucette



À Montréal, le 6 août 2018 est décédée Lucette Ranger, fille de feu Ernestine Carrière et de feu Édouard Ranger.Elle laisse dans le deuil ses fils Daniel et Michel Lagarde, son frère Gérald (Monique), sa belle-soeur Pauline Bleau-Ranger, sa nièce Annick, ses neveux David et Yvon, ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 17 août 2018 de 15h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 17h.L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 18 août 2018 à 11h au cimetière de Rigaud.