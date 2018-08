C’est arrivé la semaine du... 12 août

Décès de Jean Drapeau à Montréal. L’un des maires les plus influents du Montréal contemporain, l’on doit à Jean Drapeau l’Expo 67 ainsi que les Jeux olympiques de 1976, entre autres. Il avait commencé sa carrière en menant une vaste enquête sur la moralité et la corruption des services municipaux. Les accomplissements et la longévité du maire Drapeau à la tête de la Ville ont aussi été marqués par sa personnalité autoritaire et conservatrice.