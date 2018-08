Coupe Hlinka-Gretzky: Josh Williams propulse le Canada en finale

L’attaquant canadien Josh Williams a trouvé le fond du filet lors de la période de prolongation et le Canada l’a emporté 6-5 face aux États-Unis, vendredi soir, lors de la demi-finale de la Coupe Hlinka-Gretzky, à Edmonton.

Williams a déjoué Dustin Wolf d’un tir précis dans le coin inférieur droit du filet. Il s’agissait de son deuxième but de la soirée, alors que l’attaquant de 17 ans avait également marqué le quatrième de l’unifolié.

Le Canada égalise en fin de match

Avec un filet laissé béant au profit d’un sixième attaquant, le Canada a créé l’égalité en toute fin de match, quand Dylan Cozens a fait bouger les cordages, alors qu’il ne restait que quelques poussières de seconde au tableau indicateur.

Le Québécois et capitaine de l’équipe, Alexis Lafrenière, a de nouveau montré l’étendue de son talent en récoltant un but et une passe dans cette rencontre. Il a d’ailleurs complètement mystifié un défenseur adverse avant de déjouer le gardien américain, lors de son but.

Chez les Américains, c’est vraiment Nicholas Robertson qui s’est occupé du spectacle. L’athlète de 16 ans a réalisé un tour du chapeau.

Aaron Huglen mérite également une mention pour avoir réalisé un but «à la Crosby» de derrière le filet, lors du premier engagement.

Le Canada se mesurera à la Suède en grande finale, tandis que les Américains termineront leur tournoi contre la Russie pour le match de la médaille de bronze.