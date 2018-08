Coups de cœur au Québec: 7 grands parcs qui se démarquent

Le Québec recèle des sites naturels exceptionnels. Et s’ils le sont restés, c’est que ce sont des parcs dont la vocation est de rendre accessibles à tous de grands espaces. Autant de vastes territoires bien conservés et aménagés, ce serait impensable dans de nombreux pays à travers le monde. À nous d’en profiter.

Le parc national Forillon

Photo courtoisie, Parcs Canada

Avec ses falaises donnant sur la mer, ce parc situé près de Gaspé a de quoi nous émerveiller. Marche en sentier (chiens acceptés). Plongée en apnée avec les phoques. Excursions en kayak de mer et en planche à pagaie. Baignade à la plage de Penouille. Pêche au maquereau sur un quai.

Camping. Tentes oTENTik équipées à louer : 120 $ par nuit.

1 888 773-8888

www.parcscanada.gc.ca/forillon

Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Photo Fotolia

Au cœur de la réserve de la biosphère de Charlevoix, à une heure de Baie-Saint-Paul, se dresse des gorges de plus de 800 m de haut. Des sentiers, de niveau facile à difficile, nous y conduisent. Croisière en bateau-mouche. À louer : canots, kayaks et plus.

Camping pour tentes et VR. Tente tout équipée : à partir de 90 $ par jour. Chalet Écho : à partir de 155 $ par jour.

1 800 665-6527

www.parcsquebec.com

Le parc régional du Poisson blanc

Photo courtoisie, Parc régional du Poisson blanc

À Notre-Dame-du-Laus, en Outaouais, ce parc à un peu moins de trois heures de Montréal se distingue par son réservoir avec plusieurs îles destinées au camping rustique sans voisins. On s’y rend en canot ou en kayak (à louer). Haltes aménagées ici et là. Pique-nique et baignade.

Tarifs : 60 $ par jour pour une tente, 120 $ par jour pour un espace de quatre tentes. Occupation de l’île exclusive à ceux qui ont réservé l’emplacement.

819 767-2999

www.poissonblanc.org

Le parc national du Mont-Mégantic

Photo courtoisie, Steve Deschenes

À 80 km de Sherbrooke, nous voici au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, un statut mérité par une pollution lumineuse réduite. Astronomie pour tous à l’observatoire géant au sommet et à l’ASTROLab. Sentiers et superbes points de vue à plus de 1000 m d’altitude.

Camping. Tente équipée : à partir de 90 $ par jour. Petit chalet : à partir de 141 $ par jour. Refuge : 29 $ par jour par adulte.

1 800 665-6527

www.parcsquebec.com

Le parc national du Canada de la Mauricie

Photo courtoisie, Parcs Canada / Stéphane Daoust

Malgré les chantiers en cours dans le parc, le secteur du lac Wapizagonque demeure accessible via Saint-Mathieu-du-Parc. On y loue canots, kayaks ou planches à pagaie. Baignade dans des cascades peu profondes (10 minutes de marche) ou au pied de la chute Weber (une heure de canot et 45 minutes de marche).

Canot-camping facile d’accès. Emplacements pour tentes et VR. Tente oTENTik équipée : 120 $ par nuit.

1 888 773-8888

www.parcscanada.gc.ca/mauricie

Le parc régional du lac Taureau

Photo courtoisie, Jimmy Vigneux

Des plages et des îles désertes, ça existe au lac Taureau, à Saint-Michel-des-Saints. L’immense réservoir de 95 km² criblé d’îles comprend une trentaine de kilomètres de berges sablonneuses. Canots et kayaks à louer.

Camping rustique à la baie du Milieu et à l’île Jaune (accès en canot, en kayak ou navette avec ponton). Grands chalets luxueux d’Aventures El Toro (à partir de 100 $ la nuit).

Auberge du lac Taureau.

1 800 264-5441 (7075)

www.parcsregionaux.org

Le parc de la Gatineau

Photo courtoisie, CCN

Route panoramique partagée avec les cyclistes. Sentiers pédestres bien signalisés et pas trop longs. Les atouts sont nombreux dans ce parc géré par la Commission de la capitale nationale (CCN) à 15 minutes du Parlement. Choix de cinq plages. À découvrir : la caverne Lusk et le Domaine Mackenzie-King.