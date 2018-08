NADEAU, Monique



À l'hôpital Santa-Cabrini, le vendredi 3 août 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Monique Nadeau. Elle demeurait à Saint- Léonard. Elle était originaire de Vallée-Jonction et était la fille d'Alfred Nadeau et Marie-Ange Richard.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie-Paule (feu Maurice Nadon) ainsi que ses frères et soeurs: feu Germaine (feu Robert Earl), feu Françoise (feu Armand Goulet), feu Alonzo (feu Gilberte Fortin), feu Graziella, feu Madeleine (feu Paul Trudel), feu Édith (feu Fernand Longchamp), feu Marc (feu Claudette Bourque, feu Guy (feu Madeleine Dubois) et feu Suzette (feu Clément Bourassa). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s.À sa demande, il n'y aura pas de service commémoratif.