GRANGER, Francine



De Ste-Thérèse, le 3 août 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Francine Granger, épouse de feu M. Marc Archambault.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Céline (Alain Séguin), Diane et Liette (Guy Lanthier), sa belle-soeur Line (Walter Damen), ses neveux et nièces Mélanie, Maxime (Maryse), Andrée-Ann, Janie, Willyam, Carl (Janie) et Emilie (Simon) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 août de 14 heures à 16 heures au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREUne réunion de prières aura lieu ce jour même à 16 heures au salon.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du premier étage du Centre Hubert-Maisonneuve pour les excellents soins prodigués.