BLEAU, Gérard



À l'hôpital Anna-Laberge, le 7 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gérard Bleau de La Prairie.Il laisse dans le deuil sa fille Lyne (Michel), ses petites-filles Shandy et Chellyna, sa soeur Adrienne, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le dimanche 12 août 2018 de 14h à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.