Des maisons de rêve à vendre

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le patron d’une firme de construction vend à un autre entrepreneur à Québec

Norman McKinley, le grand patron d’une firme de construction de Québec, Construction McKinley, a vendu sa maison pour 2,6 millions $ au début de l’été. C’est le patron d’un fabricant d’armoires sur mesure pour la cuisine et la salle de bains ainsi que sa conjointe qui achètent. La propriété est située dans un arrondissement cossu de la Capitale-Nationale.

Un avocat bien en vue achète du Dorel

Photo courtoisie

Le président émérite du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright Canada, Norman M. Steinberg, a fait l’achat de ses 1200 premières actions du manufacturier montréalais Industries Dorel. Il a été nommé administrateur de l’entreprise à la mi-juillet. M. Steinberg a payé ses actions 26,11 $ chacune pour une valeur totale de plus de 30 000 $. Le titre de Dorel a perdu 18,6 % depuis le début de l’année. Il est en recul de plus de 22 % sur cinq ans.

Une résidence vendue 2,2 millions $ en Estrie

Photo courtoisie

Marc-André Dépin, ancien grand patron de Norampac, une filiale de Cascades, a fait l’acquisition avec sa conjointe d’une résidence dans une municipalité de la MRC de Memphrémagog, en Estrie, pour 2,2 millions $. Il avait vendu à découvert pour 1,8 million $ d’actions de Cascades à la fin 2015, avait rapporté cette chronique, avant de démissionner quelques semaines plus tard.

Cher met en vente sa maison de Beverly Hills

La chanteuse et actrice Cher a mis en vente sa maison de Beverly Hills en Californie pour 2,5 millions $ US. La résidence de 3100 pieds carrés de style campagne anglaise a été rénovée en profondeur par la vedette américaine depuis son acquisition il y a cinq ans. On y compte quatre chambres à coucher et un luxueux spa à l’arrière, notamment.

Une rare Mercedes 1998 à l’encan

Photo courtoisie

Une très rare Mercedes-Benz AMG CLK GTR 1998 sera mise à l’encan dans quelques semaines en Californie. Les experts prévoient que le bolide pourrait se vendre entre 4,25 millions $ US et 5,25 millions $ US. Seules 25 voitures du genre ont été produites par Mercedes.