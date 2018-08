LESAGE, Georges



Le 29 juillet, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Georges Lesage suite à un accident de la route. Ancien résident de St-Alphonse-Rodriguez, il habitait, depuis 2013, aux Habitations Lachance à St-Charles-Borromée.Il était l'époux de Mme Pierrette Bois Lesage, décédée en 2013.Il laisse dans le deuil ses quatre filles Ginette (René Tremblay), Micheline (Claude Lafontaine), Nicole (René Gosselin) et Céline.N'oublions pas ses petits-enfants Charles Étienne et Lydianne L. Gervais, Frédéric Charlebois (Myriam Beaulieu), ses arrière-petits-enfants Méric et Lexanne Charlebois ainsi que plusieurs frères, soeurs et amis.En célébration à sa longue vie et pour honorer son amour de l'extérieur, une simple rencontre aura lieu, située au 895, rue de la Visitation à St-Charles-Borromée.Tous ceux et celles qui ont croisé Georges au cours de sa vie sont les bienvenus.