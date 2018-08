ASSELIN, Guy



À Montréal, le 7 août, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Guy Asselin, époux de madame Céline Migneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Pierre, Michel (Lucie Martineau) et Éric (Gaëlle Bélanger), ses petits-enfants Maxime, William, Sacha et Raphaël, ses soeurs Claire et Lise, son frère Paul, son beau-frère Viateur Migneault ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 août de 12h à 15h30 au complexe funéraire(angle Christophe-Colomb)Les funérailles seront célébrées le samedi 18 août à 16h en l'église Sainte-Cécile (7390 Henri-Julien, Montréal).Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon seraient appréciés.