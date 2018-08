FOISY, Solange (née Légaré)



À Laval, le 2 août, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Solange Foisy Légaré, épouse de feu Réginald Foisy.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Johanne Brouillette), ses petits-enfants Gabriel (Audrey Charron Brosseau), Anne-Christine et Audrey-Raphaëlle (Karl Lemieux-Simoneau), ses arrière-petits-enfants Élyanne, Ludovyk, Aëllyah et Kélan, ses soeurs Thérèse (feu Claude Pelletier), Marie Marthe (feu Rosaire Perron), Jacqueline (feu Maurice Beaumont) et son frère René (Flore Perron), sa belle-soeur, Jeanne Gravel (feu Jacques Légaré), ses nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 18 août 2018 à compter de 13h. Une cérémonie sera célébrée à 17h au salon même.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jude pour l'excellence des services reçus.