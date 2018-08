Des vedettes d’hier qui ont encore la cote

Quelle est la meilleure façon de tirer un trait sur cet été caniculaire ? Avec un soupçon de nostalgie. Au Centre Vidéotron, c’est en se tournant vers des vedettes du passé qu’on franchira le mois d’août. Les barbus de ZZ Top, l’iconique groupe phare de la new wave des années 1980, Culture Club, de même qu’un duo métallique, formé de Judas Priest et Deep Purple, s’en viennent à Québec.

Infatigables barbus !

Le trio blues rock ZZ Top fait carrière depuis cinq décennies déjà. Infatigables, ils effectuent actuellement une tournée estivale bien chargée, The Tonnage, qui sera de passage à Québec le 16 août, et à Laval le lendemain, tout en travaillant sur de nouvelles pièces. Pour l’occasion, le guitariste et chanteur Billy Gibbons a répondu aux questions du Journal par courriel.

En 2005, vous avez joué sur les plaines d’Abraham, à Québec, devant une foule estimée à 75 000 personnes. Ce concert est considéré comme un tournant majeur dans l’histoire du Festival d’été de Québec puisque vous avez été les premières vedettes internationales à jouer au festival. Depuis, le festival a été l’hôte de concerts des plus grandes superstars. Avez-vous des souvenirs de cette soirée ?

Oh oui ! Le Festival d’été de Québec restera pour nous un moment fort. Nous avons joué devant de grandes foules et devant des foules enthousiastes, mais lors de ce spectacle mémorable, tout était plus grand et plus fort que jamais auparavant.

Avez-vous l’intention de célébrer le 50e anniversaire du groupe l’année prochaine ? Et qu’est-ce que ça fait de faire partie d’un projet qui date maintenant d’un demi-siècle ?

Eh bien, l’équipe de ZZ Top travaille fort pour élaborer un plan d’action lié à cette étape. C’est difficile de dire comment c’est de faire partie d’un projet qui date maintenant d’un demi-siècle, puisque ça nous a pris un demi-siècle à y parvenir. On se contente de dire : « on se sent bien et on pousse le train à continuer d’avancer ».

À la fin des années 1960, lorsque vous avez formé le groupe, quelles étaient vos ambitions pour le projet ZZ Top ? Pensiez-vous que vous pourriez gagner votre vie avec le projet ?

Nous avons pensé que la formule d’un trio était un bon choix, car nous avons été influencés par le Jimi Hendrix Experience and Cream. La théorie du tabouret à trois pattes a été mise en pratique et il est resté solide comme le roc. Pour ce qui est de gagner sa vie, c’était une préoccupation secondaire, juste pour garder de l’essence dans la voiture et des cordes pour les guitares.

Qui était la plus grande influence de ZZ Top ?

En gros : le blues. Des gars comme B.B. King, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Jimmy Reed ont été la vedette. Les Stones, les Yardbirds, etc. ont mis en lumière le blues et nous avons vu que nous pouvions en tirer un grand potentiel.

Quand avez-vous réalisé pour la première fois que le projet ZZ Top pouvait devenir gros et comment vous sentiez-vous à l’époque d’être célèbres ?

Nous étions en tournée quelque part et avons entendu La Grange à la radio et nous avons pensé que c’était une erreur. Nous n’avions pas appelé à la maison depuis longtemps, nous étions inconscients du fait que nous avions frappé sur quelque chose de juste. L’ampoule s’est allumée et on s’est dit : « Hé, ça marche ! »

Je voudrais vous entendre à propos de la nostalgie. Pourquoi les gens ne sont-ils jamais fatigués d’entendre d’anciennes chansons à succès des décennies précédentes ? Qu’est-ce que ça dit sur l’état de l’industrie de la musique aujourd’hui ? Et comment vous continuez à jouer les mêmes chansons soir après soir sans vous ennuyer ?

La plupart des gens trouvent une résonance dans ces chansons qui ne vieillissent jamais, ça fait partie de nos vies. C’est un incontournable, on ne peut pas s’en passer ! Nous avons la chance que nos chansons soient devenues la trame de l’histoire personnelle de plusieurs personnes. En ce qui concerne l’état de la musique aujourd’hui, quatre ou cinq décennies plus tard, on trouve que certaines des chansons d’aujourd’hui auront un rôle similaire. C’est comme avoir une sorte de machine à remonter dans le temps à portée de main.

Vous avez déjà mentionné que vous avez presque rasé vos barbes, il y a des années, après avoir reçu une offre pour le faire. Recevez-vous encore ce type d’offre ? Les barbes sont-elles là pour rester pour toujours ?

Elles sont ici avec nous et vont là où nous allons. Nous ne sommes pas tout à fait certains de ce qui se cache dans les poils, alors nous les laissons pousser.

Enfin, comment voyez-vous l’avenir de ZZ Top ? Des plans pour enregistrer de la nouvelle musique ? Allez-vous atteindre le 60e anniversaire ?

L’avenir de ZZ Top est d’essayer de continuer à continuer. On essaie de devenir les meilleurs que nous pouvons être et je pense que nous nous en approchons. Nous avons été un peu en studio, avec de très bonnes choses à venir. J’espère que nous serons du 60e lorsque le moment sera venu. Rock On... !

3 chansons qui ont fait Culture Club

Do You Really Want To Hurt Me ?

Les affaires se présentaient plutôt mal pour ce jeune groupe anglais, en 1982. Ses deux premiers singles avaient été autant d’échecs. Le vent a tourné pour de bon à la sortie de Do You Really Want To Hurt Me ?, ballade douce-amère qui a lancé la carrière de Culture Club. « Notre public avait besoin de quelque chose pour danser et Do You Really Want To Hurt Me ? était trop personnelle, trop lente, trop longue. Il n’y a rien qui fonctionnait. Son succès m’a appris beaucoup : j’ai appris que parler de trucs personnels était la clef pour toucher les gens », a déclaré Boy George au Guardian.

Karma Chameleon

Chanson phare du groupe, Karma Chamelon a été un énorme succès à l’époque où les vidéoclips devenaient la nouvelle façon de voir/regarder la musique. Boy George s’était inspiré de sa relation avec le batteur Jon Moss pour pondre plusieurs titres, dont Karma Chameleon. « C’étaient aussi des chansons qui décrivaient la réalité d’être gay dans un monde homophobe », a-t-il expliqué dans une vieille entrevue.

The War Song

Ce dernier véritable succès a marqué le début de la fin pour le groupe, du moins dans son incarnation des années 1980. L’album dont l’extrait est tiré a été assassiné par la critique et aujourd’hui, Boy George ne cache pas son dédain pour cet hymne anti-guerre. « C’est une des rares occasions où j’ai décidé d’imiter les autres et j’ai décidé d’écrire une chanson politique. Ça n’a pas fonctionné », a-t-il dit au Rolling Stone.

Judas Priest et Deep Purple ne baissent pas les bras

Sans l’ombre d’un doute, Judas Priest et Deep Purple pourraient imiter tous ces groupes qui affichent la même longévité qu’eux et se contenter de jouer leurs vieux succès en concert sans offrir de nouveautés emballantes.

C’est bien mal connaître ces pionniers anglais du heavy métal et du hard rock.

Prenons Judas Priest. Presque 50 ans après ses débuts, le quintette a réussi un exploit digne de mention en faisant l’unanimité avec son album Firepower, paru au début de 2018. Tout le monde a aimé. Extrait d’une critique du Guardian : « Les riffs sont forts, agités, accrocheurs et puissants », note le journaliste, après avoir vanté le travail d’écriture des chansons.

« Cet album est une vue d’ensemble de tout ce que Judas Priest a fait depuis le jour 1 », a déclaré au Rolling Stone le chanteur Rob Halford.

Deep Purple persiste... mais jusqu’à quand ?

Le heavy métal n’a donc pas de date de péremption. Deep Purple, qui a franchi cette année le cap du demi-siècle à jouer du métal et du hard rock, en est une autre preuve.

InFinite, son 20e album, a vu le jour en avril dernier. S’il prouve que Deep Purple n’a rien perdu de sa fougue et sa pertinence, ce pourrait bien être son chant du cygne. Sa tournée, après tout, s’intitule The Long Goodbye. « Le nom de la tournée, c’est pour rappeler à tout le monde que la fin est proche... mais pas si proche », a dit le chanteur Ian Gillian à Loudwire.

