Jean-Michel Anctil goûte à sa propre médecine

Jean-Michel Anctil est un grand joueur de tours. Son équipe lui a servi sa propre médecine, samedi, lors de son gala au Palais Montcalm.

Son entourage lui avait préparé un numéro secret qui avait des allures de douce vengeance, qui culminait par une grande surprise : la remise d’une plaque pour avoir vendu un million de billets en carrière.

Jean-Michel Anctil avait accepté de faire un numéro dont il n’avait aucune idée du contenu. Avec un gala dont le thème est la peur, son équipe s’était donné comme objectif de lui faire vivre plein d’émotions.

Fabien Cloutier a d’abord feint d’entarter l’animateur avant de lui remettre un texte qu’il devait lire. Le contenu était hilarant. Jean-Michel Anctil, qui pleurait de rire, devait nous admettre à quel point il était cheap, et que ses plus grandes peurs étaient les endroits clos et la mort.

Alors pourquoi ne pas lui faire combattre ses peurs en l’enfermant dans un cercueil ? La scène était étouffante, l’animateur terrifié. Julien Lacroix lui a ensuite fait une autre grande peur : il a débarqué sur scène avec sa fille Laurie, pour lui faire croire qu’ils étaient en couple.

Son producteur délégué, Louis Morissette, a ensuite conclu le numéro en lui remettant, avec émotions, un jeton de poker — Anctil est amateur de poker — avec le chiffre 1 000 000.

Ovation

« C’est dans la ville de Québec qu’il a vendu le plus de billets de spectacles depuis les 25 dernières années », a souligné Louis Morissette. L’humoriste de 51 ans, qui annonçait récemment que sa tournée actuelle serait sa dernière, a reçu une longue et chaleureuse ovation.

Jean-Michel Anctil avait ouvert le gala avec un numéro sur la peur, sentiment qui l’empêchait d’animer un gala depuis plus de dix ans. « Plus je vieillis plus je deviens peureux. Ado, la seule peur que tu as, c’est de bander dans un endroit inapproprié. En vieillissant, j’ai plus peur du contraire ».

Comme premier invité, l’humoriste Ouellet, qui a comme prénom Sébastien, a laissé une bonne impression, lui qui croit qu’il faudrait un permis pour être parent. « Laisser des enfants jouer avec des armes, c’est comme laisser un adolescent tard le soir avec internet haute vitesse et une boîte de kleenex, tu le sais ce qui va arriver. »

Leçon de civisme

Le fascinant Boucar Diouf a été ovationné dès son entrée sur scène, et aussi après son numéro tant philosophique, poétique que comique sur la sexualité. François Léveillée, qui se clame doyen des humoristes du Québec, notre « nouvelle Poune », nous a prouvé qu’il était encore bien en verve.

La leçon de civisme de Fabien Cloutier était le meilleur numéro de la soirée au moment d’écrire ces lignes. Il nous a d’abord enseigné à faire la différence entre un cycliste — « il a un siège tellement mince qu’il pourrait s’asseoir sur un cahier Canada » — et un gars qui fait du « bécyk ».

« Il a Marjo tatouée sur une épaule, et un chat sauvage sur l’autre », a-t-il lancé.

En deuxième partie, Philippe Laprise et Jean-Michel Anctil n’ont pu s’empêcher de décrocher lors de leur hilarant numéro sur leur expérience lorsqu’ils ont dormi dans le même lit lors du Grand Défi Pierre Lavoie.

La « très célibataire » Christine Morency est allée chercher de grands éclats de rire alors qu’elle se moquait de son imposant gabarit, qui rendait son aventure aux glissades abracadabrante. Maxim Martin et Jean-Claude Gélinas figuraient à la liste des invités à venir.