Jouer dehors avant le retour à l’école

Les vacances s’achèvent et voilà que le décompte avant le retour en classe commence ! Les camps de vacances se terminent, la liste des effets scolaires est en évidence sur le réfrigérateur, c’est le dernier « sprint » pour profiter de l’été en planifiant des activités de plein air familiales.

1. Aventure dans les arbres

Photo courtoisie Sépaq, Steve Deschênes

Arbraska Duchesnay (143, Montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la Jacques-Cartier) propose un parcours d’hébertisme aérien qui a entièrement été refait en 2016. Au fil des différents jeux (ou défis !) en hauteur, les participants repoussent leurs limites avec plaisir. Un parcours est destiné aux enfants de 7 ans et plus mesurant 1,40 m, les bras levés (à mi-doigts), afin de s’assurer qu’ils atteignent la ligne de vie. Car évidemment, les participants doivent être attachés en tout temps.

Photo courtoisie Sépaq, Francis Bouchard

D’autres parcours accueillent des jeunes et adultes de 12 ans et plus (1,80 m, les bras levés), puis suggèrent des défis s’accentuant d’arbre en arbre, allant jusqu’à un parcours extrême. On dit même que dans ses boucles les plus difficiles, Arbraska Duchesnay est l’une des destinations les plus exigeantes du réseau Arbraska. Mais n’ayez crainte, il est possible de s’arrêter en cours de route. Élancez-vous dans une corde à Tarzan, traversez un pont suspendu, gravissez un filet à la verticale, laissez-vous transporter par une tyrolienne, au fil des 85 jeux ou épreuves à franchir. En récompense, admirez des vues exceptionnelles sur le lac Saint-Joseph en cours d’aventure. Complétez votre journée en prenant part à l’une des activités offertes à la Station touristique Duchesnay (randonnée, surf à pagaie, baignade, spa, etc.) ou en relevant le défi du Super Labyrinthe Inukshuk situé tout près.