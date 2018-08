La beigitude du milieu

Non, je ne travaille pas sur un nouveau roman dans l’univers de Tolkien. Je veux parler du centre. Le milieu du débat. Peu importe lequel. La zone grise si peu abordée.

Parce que de plus en plus, nous n’entendons que les radicaux d’un côté comme de l’autre. Les extrêmes. Ils ont de plus en plus d’écho dans les médias, incluant chez les chroniqueurs et animateurs parce que... bin parce que le centre c’est beige. Ça fait moins réagir. Les lignes ouvertes (plus souvent qu’autrement assez fermées, ironiquement) sont moins pleines quand on aborde le milieu.



Faut faire réagir! Faut générer des clics! Au diable la nuance, on ne vend pas de pub avec la nuance! Vous surveillerez d’ailleurs la rentrée médiatique, on aura sûrement plusieurs exemples navrants de manque de nuance.



Sauf que dans tout ça, on occulte trop souvent le raisonnement individuel pour lui opposer deux idées contradictoires. Il faut être ci, ou ça. Branche-toi pour qu’on puisse clairement t’identifier (et ensuite te tasser si tu n’es pas dans le bon clan... FAKE NEWS!).



Mais non, bordel! Un être humain c’est complexe, ça change d’idée, ça tempère, ça évolue. Tout n’est pas toujours un choix binaire.



Il est possible d’être contre l’annulation de SLAV et aussi de penser qu’on peut faire mieux comme représentation des minorités dans toutes les sphères, incluant le spectacle.



On peut être contre le bannissement d’une race de chien et pour une sécurité accrue du public.



On peut être féministe et chercher quand même à séduire.



Pour l’exploitation de nos ressources naturelles et pour la protection de l’environnement.



Pour les investissements en éducation et pour la disparition des commissions scolaires.



Pour les investissements en éducation et pour la hausse des droits de scolarité aussi.



On peut être satisfait du travail de Labeaume et le trouver trop arrogant.



Trouver Valérie Plante rafraîchissante et qu’elle porte des lunettes un peu roses.



On peut aimer le Québec et ne pas être séparatiste.



On peut croire les femmes et garder une certaine prudence.



On peut faire des blagues sur le PQ et ne pas automatiquement voter PLQ, ou CAQ, ou QS. Et vice-versa.



On peut aimer les animaux et manger de la viande.



On peut être outré et ne pas le crier sur les médias sociaux.



Voix d’infopub télé: Mais attendez!



On peut être en faveur de l’immigration et vouloir que ça se fasse de façon sécuritaire.



On peut trouver Alex Jones et Infowars odieux mais être contre la censure corporative.



On peut même, bin oui, être contre le registre des armes à feu et pour le contrôle de celles-ci.



Venez, partis politiques, venez médias, venez nous voir au milieu. Y a pas nécessairement de Bilbo Baggins mais nous sommes nombreux. Majoritaires, fort probablement.