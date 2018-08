La jeunesse progressiste

Avec la tenue aujourd’hui de son congrès, l’aile jeunesse du Parti libéral du Québec relance officiellement les activités politiques qui vont mener à l’élection du 1er octobre.

L’été s’est, somme toute, déroulé assez sereinement pour les candidats, mais la campagne électorale pourrait être l’une des plus agressives des dernières années. Les enjeux sont importants, les risques le sont également pour les chefs et leurs partis.

Changer les choses

Avec les différentes résolutions qu’ils présentent aujourd’hui, les jeunes libéraux campent fermement les attentes des millénariaux envers leurs élus.

Transport vert et actif, santé mentale dans les institutions d’enseignement, réductions des coûts dans le réseau de la santé, inclusion des minorités et des Premières nations dans les représentations culturelles sont tous des enjeux chers aux jeunes libéraux et à toute leur génération.

Personne ne pense sincèrement que toutes les résolutions seront adoptées en congrès général, mais tous peuvent saluer l’audace dont ils font preuve dans l’espoir d’influencer les orientations de leur parti.

Au-delà des propositions politiques, les jeunes libéraux ont de quoi rassurer celles et ceux qui sont découragés devant la jeunesse québécoise. Loin d’être centrés sur eux-mêmes et de vivre par la procuration des selfies, les membres de l’aile jeunesse libérale sont fermement ancrés dans la réalité de 2018.

C’est d’ailleurs une qualité des jeunes militants de tous les partis politiques. Engagés et dévoués, les militants tous partis confondus consacrent temps et efforts à la construction du Québec de demain.

Rêver l'avenir

Pour plusieurs observateurs, les congrès jeunes sont des séances de pelletage de nuage organisé. Bien des propositions présentées à l’assemblée sont irréalisables ou exagérées.

Mais il faut parfois rêver un peu si on veut changer le monde tel qu’on le conçoit aujourd’hui.

Plus tôt cette année, Stéphane Strill, le président des jeunes libéraux, avait réussi à enflammer le congrès général du parti en rappelant les grandes réalisations du PLQ qui font la fierté des militants. Issu de l’immigration, le jeune homme personnifie parfaitement ce que le Québec est en voie de devenir. Inclusif, francophone, cultivé, fier et engagé.

Non seulement les jeunes libéraux sont enthousiastes, mais ils ont le couteau entre les dents. Ils veulent la victoire et sont motivés à investir l’espace public dans les prochaines semaines pour convaincre les Québécois de voter pour le PLQ.

Avec le congrès d’aujourd’hui, la campagne électorale est officiellement lancée.