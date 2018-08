Il fut une époque où l’on pouvait, à Montréal, se trouver à l’angle des rues De Maisonneuve et De Maisonneuve. On l’aimait, De Maisonneuve ! Il y avait le boulevard qui existe toujours et la rue qui, en 1968, est devenue Alexandre-De-Sève, fondateur de Télé-Métropole, qui est TVA aujourd’hui. Curieusement, le boulevard De Maisonneuve n’en est pas un parce qu’on appelle habituellement « boulevard » une voie de circulation d’au moins quatre travées souvent divisées par un terre-plein. Ce n’est pas le cas. La rue De Maisonneuve a donc disparu avec un triste souvenir dont c’est le 112e anniversaire aujourd’hui. C’était aussi un samedi, en 1906, il était environ 20 h 30 lorsqu’est survenu le premier accident de la route mortel à Montréal. Antoine Toutant, 59 ans, a été happé de plein fouet sur la rue Sainte-Catherine à l’angle de De Maisonneuve. Il a succombé en quelques minutes. Son fils de 14 ans a été légèrement blessé et son épouse n’a pas été touchée.

Vive allure

Sur le site « Historiquement logique », qui donne la parole aux archives, on peut lire la plupart des détails de l’enquête du coroner. Des témoins veulent bien confirmer que le conducteur, Herbert Dalgish, allait trop vite, mais aucun n’est capable de chiffrer la vitesse ni en kilomètre ni en mille à l’heure. La plupart de ces gens n’avaient encore eux-mêmes jamais roulé en voiture. « Plus vite qu’un cheval au trot ? » « Plus rapide que la vitesse des tramways ? » L’enquête du juge Biron est bizarre et pleine de contradictions. Par exemple, un des trois occupants de la voiture se serait sauvé. L’autre, Thomas Atkinson, jurait que ce n’était pas Dalgish, mais bien lui qui conduisait. Quelques rues plus loin, un policier à pied avait vu le véhicule circuler à 20 milles à l’heure. Il a voulu prendre son numéro de plaque, mais il n’a pas pu... Il allait trop vite, a-t-il dit.

Petit paquet

