Outrée par le scandale des enfants pauvres kidnappés à la fin des années 1930 puis placés en adoption dans de nouvelles familles grâce aux « bons soins » de Georgia Tann, la journaliste et romancière américaine Lisa Wingate s’est documentée sur le sujet pour écrire un roman qui s’est retrouvé au palmarès des best-sellers du New York Times en 2017, Les enfants du fleuve.

En 1939 à Memphis, au Tennessee, la vie de Rill Foss, 12 ans, et de ses quatre frères et sœurs change à tout jamais lorsque des inconnus les kidnappent sur les bords du Mississippi. Ils sont tout d’abord placés dans un orphelinat, puis envoyés dans de nouvelles familles par le biais de la mystérieuse Société des foyers d’accueil du Tennessee. Jamais ils ne reverront leurs parents.

En Caroline du Sud, de nos jours, une jeune avocate, Avery Stafford, revient dans le village de son enfance. En visitant sa grand-mère, elle entend une conversation qui remet en cause toutes ses certitudes. L’histoire de sa famille est loin d’être claire, et Avery est bien décidée à trouver la vérité. Sans se douter de la tonne de problèmes qu’elle va déterrer.

Lisa Wingate s’est inspirée du cas scandaleux de Georgia Tann, dont le réseau a fonctionné pendant des décennies. Aidée de « guetteurs », et sous le couvert de foyers d’accueil qu’elle supervisait, cette marâtre a organisé entre 500 et 600 enlèvements dans la région de Memphis, de façon à « fournir des bébés » aux couples bien nantis, contre rémunération. Il est estimé qu’elle s’est fait plus de 1 M$ à l’époque. Plusieurs survivants des orphelinats ont également témoigné des mauvais traitements qu’ils subissaient.

Un hasard

« Je suis tombée sur ce sujet complètement par accident. J’étais en train de finir un autre livre, à 2 h du matin, lorsque j’ai regardé Deadly Women sur Discovery Channel. C’était un épisode sur le cas de Georgia Tann », se souvient-elle, en entrevue.

« Plusieurs des orphelins qu’elle a recueillis étaient des orphelins légitimes qui avaient besoin d’une nouvelle famille, et elle leur en trouvait. Le problème, c’est qu’elle ne suffisait pas à la demande. Donc elle a commencé à s’approprier les enfants de familles pauvres, de mères célibataires, de femmes qui accouchaient dans les hôpitaux. Les enfants étaient enlevés sur la galerie de leur maison, sur les terrains de jeux. Des fratries entières ont été enlevées alors qu’elles rentraient de l’école, à pied, sur un chemin de terre. »

Scandalisée

Lisa Wingate était complètement horrifiée. « En tant que parent, je me suis demandé comment j’aurais réagi si, un beau jour, je me tournais de côté et que mes enfants avaient disparu. Que je n’arrivais pas à les retrouver. Et que je ne savais pas ce qui leur était arrivé. »

« J’avais un million de questions après avoir regardé cette émission. Je me suis demandé si c’était vrai, si ça avait été exagéré pour l’émission. J’ai commencé à faire mes recherches en me demandant comment cette femme avait bien pu opérer de la sorte pendant presque trois décennies. »

Témoignages

Elle a pu parler à quelques survivants et s’est inspirée de cas réels pour créer ses personnages et les situations qu’ils affrontent dans le roman. « J’ai pu discuter avec quelques-uns d’entre eux pendant que je travaillais sur le livre. J’ai passé du temps à Memphis pour mes recherches, et aussi pour savoir ce dont les gens de cette ville se souvenaient ou avaient entendu parler à propos du scandale. J’ai aussi passé du temps dans les archives. »

Le scandale mis à jour dans les années 1950 a été étouffé, mais les survivants ont persisté dans leurs démarches. « Dans les années 1990, il y a eu enfin des retrouvailles, lorsque les gens ont pu retrouver leurs vrais certificats de naissance. »