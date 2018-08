Le week-end culturel de Yoan

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

J’ai récemment lu le livre Le miracle de la détoxination, de l’auteur Robert Morse qui est considéré comme une sommité dans de domaine de la régénération cellulaire. Son approche est complètement différente de la médecine moderne. Sa compréhension de l’être humain et son approche de la guérison correspondent à mes valeurs. En raison de notre consommation alimentaire, notre système devient affaibli. L’auteur recommande, entre autres, le jeûne alimentaire. C’est un livre que je conseille à quiconque souhaite se diriger vers la guérison et qui aspire à bien comprendre le fonctionnement du corps humain.

Quel est le dernier film qui vous a interpellé ?

Le dernier film que j’ai vu et qui a eu un très grand impact sur moi, c’est celui avec Clint Eastwood et Meryl Streep, Sur la route de Madison, qui est sorti en 1995 et que j’ai récemment découvert. Ça m’a tellement interpellé que je l’ai vu six fois en boucle, car j’avais des choses à comprendre. J’ai été complètement secoué par cette histoire à m’en donner des frissons. Ce film parle de l’amour d’une vie et d’un amour impossible. L’amour me parle beaucoup, c’est magnifique, mais l’amour peut aussi faire souffrir. D’ailleurs, mon dernier album contient plusieurs chansons d’amour. Ce magnifique film porte un message et suscite une belle réflexion.

Quelle est la série télé que vous avez appréciée ?

Je viens de regarder la série Les belles histoires des pays d’en haut, qui est en rediffusion sur ICI ARTV. C’est une émission que je regarde avec un certain recul et qui me ramène à ma jeunesse, quand mon grand-père me parlait de cette émission. C’est une émission qui fait partie de notre patrimoine. Je vais sans doute suivre la récente série Les pays d’en haut.

Quelle est votre récente découverte musicale ?

J’ai récemment téléchargé le dernier album live de Steve Hill, The One-Man Blues Rock Band, que j’écoute en boucle dans ma voiture. L’auteur-compositeur-interprète­­­ et guitariste de Trois-Rivières avait déjà précédemment sorti neuf albums, tous produits en studio. Il s’agit là de son premier album en concert.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

La personne que je regarde avec beaucoup d’admiration est sans doute le chanteur country américain, Waylon Jennings décédé en 2002, qui a apporté un nouveau style musical à la musique country de Nashville. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup influencé par sa musique, pratiquement à la manière d’un mentor. J’ai d’ailleurs grandi en écoutant sa musique. J’admire­­­ particulièrement son intégrité et son authenticité. Même en entrevue, il était quelqu’un qui allait toujours donner le fond de sa pensée. Il n’était pas dans l’idée de plaire à tout prix. Doté d’une forte person­nalité, il faisait les choses à sa manière. J’ai été élevé par des parents authentiques et je me considère comme tel. Selon moi, avoir sa propre identité, même dans ce métier, est une très grande qualité.

