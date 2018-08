L’emploi recule, mais l’objectif des 250 000 tient bon!

Le Québec a perdu 28 300 emplois depuis le début de l’année.

Que se passe-t-il ? Selon l’économiste Hélène Bégin de Desjardins, cette correction dans le marché québécois du travail serait possiblement attribuable au fait que le Québec avait enregistré une année extraordinaire en 2017, avec la création de 94 000 emplois. Il serait donc normal qu’une correction suive ainsi. Autre problème : le Québec manque de travailleurs pour pourvoir beaucoup de postes... Ce qui n’aide pas la création d’emplois par les temps qui courent !

Cela dit, malgré cette correction de 28 300 emplois au cours des sept premiers mois de l’année 2018, la promesse de Philippe Couillard portant sur la création en cinq ans de 250 000 emplois a de bonnes chances de se concrétiser.

Depuis que le gouvernement Couillard a pris le pouvoir en avril 2014, il y a donc de cela quatre ans et trois mois, quelque 213 400 emplois ont été créés au Québec. Il reste donc neuf mois pour ajouter 36 600 autres emplois et ainsi atteindre le chiffre des 250 000 emplois promis par le chef libéral lors des élections de 2014.

La troupe de Philippe Couillard s’en vantera sûrement au cours de la prochaine campagne électorale, et ce, afin de rappeler aux Québécois que chez les libéraux « Ensemble, on s’occupe des vraies affaires », dixit leur slogan électoral de 2014.

Conjoncture favorable

Il n’y a pas que le Québec qui a connu une bonne performance sur le marché du travail.

Au cours de la même période allant d’avril 2014 à juillet 2018, c’est l’Ontario qui présente la plus forte croissance d’emplois.

Selon les données compilées par Statistique Canada, l’Ontario a créé 428 700 emplois, ce qui représente 46,5 % de tous les emplois créés au Canada lors de cette période de quatre années et trois mois.

Ce pourcentage dépasse de 6,2 points de pourcentage le poids de la population ontarienne (des 15 ans et plus) dans l’ensemble du Canada.

Le Québec, avec ses 213 400 nouveaux emplois, représente 23,1 % des 922 300 emplois créés dans l’ensemble du pays lors de cette période.

À 23,1 %, la contribution du Québec à la création d’emplois au Canada équivaut au poids de la population québécoise des 15 ans et plus au Canada. Pas plus, pas moins !

Le portrait

Comment se répartit la création des 213 400 emplois au Québec depuis avril 2014 ?

Bonne nouvelle, l’emploi à plein temps accapare 194 900 emplois, soit 91,3 % de tous les nouveaux emplois.

Chez les employés, quelque 157 600 travailleurs ont été embauchés par le secteur privé. C’est 72,2 % de l’ensemble des emplois créés.

Le secteur public a recruté pour sa part 60 700 nouveaux fonctionnaires au cours des quatre dernières années.

En raison de l’augmentation des dépenses gouvernementales dans divers secteurs, dont l’éducation et la santé, il appert que le gouvernement du Québec continuera d’embaucher.