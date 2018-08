Les Alouettes perdent en fin de match

William Powell a marqué un touché alors qu’il ne restait que 15 secondes à faire au match et le Rouge et Noir d’Ottawa a vaincu les Alouettes de Montréal 24-17, samedi soir, au TD Place.

Il n’en fallait pas plus pour que Travis Harris et les siens traversent le terrain et ce qui devait arriver est inévitablement arrivé avec une course de 10 verges de Powell pour le majeur.