Les tendances de l’été 2018

À l’automne 2017, les designers ont présenté leur collection de l’été 2018. Quelques jours plus tard, les vedettes s’arrachent les pièces et les influenceurs s’empressent de faire des entrées sur leurs réseaux sociaux pour promouvoir les nouveautés. Mais entre la passerelle et la rue, ce ne sont pas toutes les tendances qui se frayent un chemin jusqu’à nous. Les énormes capelines de paille du créateur Jacquemus sont parfaites pour une photo comme l’a bien démontré Bella Hadid sur son compte Instagram, mais ne sont pas l’idéal dans la vie de tous les jours. Au beau milieu de l’été, je vous propose le passage en revue d’une variété de looks, des plus curieux, le cuissard de vélo et le sac transparent, aux plus classiques, la robe champêtre et le tailleur.

Photo tirée d'Instagram

Photo AFP

T-shirt graphique

Les t-shirts graphiques et leurs versions band viennent rehausser une jupe longueur midi. Madelaine Petsch a choisi un mélange audacieux de Prada qui mixe le léopard, les rayures, l’argent et une couleur vibrante. Le tout compose une silhouette rock n’ roll sophistiquée.

Photo AFP

Combinaison utilitaire

Pour donner un peu de punch à son ensemble Sea New York, Jessica Alba a accessoirisé sa combinaison avec des sandales Aquatalia et un sac blanc The Row.

Photo AFP

Tailleur sorbet

Le tailleur aux teintes sorbet vole la vedette à son homologue noir, plus traditionnel. Avec nonchalance, Caroline Issa a arboré la version pêche de la marque Racil, agencée à un t-shirt blanc. Dans le cadre des Rencontres FMD (www.festivalmodedesign.com), la Montréalaise, aujourd’hui directrice générale et artistique du magazine anglais Tank, viendra s’entretenir avec Stéphane Le Duc de l’évolution des communications et du marketing en mode.

Photo AFP

Shorts

Le short athlétique passe en mode ville. Chloë Sevigny a opté pour la version boxeur de brocard imaginée par Prada, alors que Lottie Moss a agencé ses cuissards Hugo Boss à des sandales à talons hauts.

Photo AFP

Photo AFP

Plastique, paille et mini

Photo AFP

Depuis l’été dernier, les sacs en paille ne sont plus qu’un simple accessoire de plage. D’ailleurs, pour assister au défilé J. W. Anderson en février 2017, Alexa Chung avait complété sa silhouette d’un cabas tressé. Autres courants pour les sacs à main, le mini-sac Chanel pour Suki Waterhouse et le sac de bowling transparent de Louis Vuitton qui laisse voir la totalité de son contenu pour Rihanna.

Photo Wenn

Photo Wenn

Rose

Ce fut l’été du rose. Le capitaine des Canadiens, Max Pacioretty, en Pellegrino Castronovo, et sa femme Katia étaient parfaitement assortis. Quant à Mandy Moore, elle a préféré le mélange-choc du fuchsia et du rouge pour assister au défilé Schiaparelli.

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Photo Marion Curtis

Robe chemise

Facile à porter, convenant à plusieurs silhouettes et fraîche lors des journées chaudes, la robe chemise (et la boyfriend shirt) est difficile à snober. Hailee Steinfeld a craqué pour ce modèle « chemise de peintre » d’Oscar de la Renta.

Photo AFP

Floraux, haut asymétrique et pantalon large

Kelly Rowland a mis de l’avant trois tendances avec cet ensemble Alice & Olivia : le mélange d’imprimés floraux, les hauts asymétriques et les pantalons larges.

Photo AFP

Haut chic et un jean

Sortez votre jean préféré et associez-le à un haut plus chic, à l’instar d’Isabelle Huppert qui a pris la pose à Cannes dans une blouse foulard et un jean à la coupe 70 de Chloé.

Boucles d’oreilles dépareillées Sur son compte Instagram, Tracee Ellis Ross a fait un gros plan de ses boucles d’oreilles dépareillées de Paula Mendoza. Comme quoi il ne faut pas jeter une boucle d’oreille lorsque l’on perd l’autre.

Photo Wenn

Robe champêtre

La robe champêtre revisitée, tantôt rayée, tantôt à fleurs ou à motifs ludiques, est hyper féminine comme le démontre Victoria Beckham, vêtue d’une création de sa collection.