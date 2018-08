Libre comme l’air

Simple Plan

La formation rock débarquera dans le 450 ce soir pour lancer les festi­vités. On risque bien sûr d’y entendre les piè leur plus récent album, Taking One for the Team, mais gageons que Pierre Bouvier et sa bande garderont une place de choix pour les grands succès du groupe tels que I’d Do Anything, Welcome to my Life et évidemment, Just a Kid. Besoin d’une raison supplémentaire pour passer par Saint-Jean-sur-Richelieu ce soir ? C’est Andréanne A. Malette qui réchauffera la scène avant leur arrivée.