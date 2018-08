Message d’un aîné à un jeune homosexuel

En ma qualité d’octogénaire, je me crois apte à conseiller ce jeune homme gai de 21 ans qui signait « A » et qui vous racontait à quel point il se sentait encore incapable de vivre son homosexualité au grand jour. De un, parce qu’il dit ne pas correspondre au stéréotype du gai efféminé. Et de deux, parce qu’il craint que ses proches tombent de haut quand ils vont apprendre son orientation sexuelle.

« Mon cher A, je comprends très bien tes états d’âme et tes réticences à dévoiler ta vraie nature. Mais je t’enjoins de ne pas te résigner à vivre dans le secret et dans le déni comme tu avoues vouloir le faire. Je vais te raconter une partie de ma vie pour que tu comprennes à quel point c’est néfaste de se renier soi-même.

Pour toutes sortes de raisons, moi aussi dans ma jeunesse j’avais gardé le pied sur le frein et choisi une autre orientation pour faire plaisir aux miens. Si tu savais combien je l’ai regretté? Ne fais surtout pas ça. Profite de ta jeunesse et vis-la à plein régime, car elle ne reviendra jamais. Il importe que tu fasses les changements qu’il faut à une vie où tu te caches constamment pour ne pas déplaire.

Si tu crains trop fort que ton milieu te rejette, et bien change de milieu. Ce n’est pas un

milieu de vie qui doit déterminer qui on est. C’est à soi-même que revient cette décision que l’on doit prendre en toute sérénité. Pour t’éviter le paquet de détours que j’ai empruntés avant d’y arriver, renseigne-toi sur les nombreuses associations qui existent pour t’aider à traverser cette grosse barrière. Louise te suggère “Interligne”, mais il en existe aussi plusieurs autres.

Je reste convaincu, même si tu sembles en douter, qu’il existe une personne quelque part qui est faite pour toi et qui t’attend au détour du chemin. Ne te retiens surtout pas pour la chercher en mettant aussi en valeur tes attraits physiques, si importants dans le monde gai. Et si tu as la chance qu’un bel homme t’aborde, ne recule pas devant lui. Accepte-le avec la fougue de ta jeunesse.

Si je me fie à la lettre que tu as écrite à Louise, tu sembles un garçon choyé par la vie et l’intelligence ne semble pas te manquer. À toi de profiter de tous ces beaux cadeaux que la vie t’a faits et surtout de les faire fructifier. Car, vois-tu, que l’on soit gai ou hétéro, on n’a qu’une seule vie à vivre. Alors, aussi bien la vivre dans les meilleures conditions que de la gaspiller comme tu sembles enclin à le faire. »

Anonyme 80 ans

Même si vous en dites peu sur votre propre histoire, je n’ai pas grand peine à imaginer, vu votre âge, par quels tortueux chemins vous êtes passé avant d’accepter de vivre votre homosexualité au grand jour, si jamais vous vous êtes rendu là. Heureusement, les choses ont changé, et l’ouverture à la différence est plus grande aujourd’hui que dans le temps.

Ce qui n’empêche pas que certains humains plus timides comme « A », moins audacieux, plus repliés sur eux-mêmes à cause d’une éducation rigide, hésitent encore à sortir de leur cocon. J’espère lui avoir donné le premier coup de pouce nécessaire pour aller de l’avant, mais je considère que votre témoignage risque de river en lui l’idée qu’il n’a pas le droit de se sacrifier ainsi lui-même.

Comme je le lui disais, il a besoin de développer son empathie envers lui-même pour ouvrir les portes pouvant le mener à la paix d’esprit et au bonheur. L’être humain a déjà assez d’obstacles à surmonter pour atteindre son plein épanouissement sans s’en ajouter lui-même.