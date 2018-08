Paisible Isle-aux-Grues

Prendre soin de soi, c’est séjourner aux Maisons du Grand Héron. L’endroit parfait pour admirer le paysage et dormir dans un hébergement original en pleine nature.

Dépaysement garanti aux Maisons du Grand Héron, situées sur l’Isle-aux-Grues, dans la région Chaudières-Appalaches. On peut y observer des hérons qui fascinent les propriétaires, Nicole Ferland et Gilles Tardif, depuis qu’ils y ont élu domicile en 2005. Pour s’y rendre, on emprunte le traversier selon les marées, alors on se met inévitablement au diapason des insulaires. Sur les rives du Saint-Laurent, on promet une escale confortable empreinte de tranquillité.

CHOUETTES HÉBERGEMENTS

Pour du glamping de luxe en forêt, on dort en tipi ou en yourte. D’autres préfèrent un chalet (entre 8 et 10 invités) ou une chambre à l’auberge. Les quatre chambres de celle-ci présentent deux lits simples ou un lit double. Toutes ont une salle de bain privée, du bois chaleureux installé aux murs et une agréable luminosité naturelle. Quant à eux, les deux tipis pour quatre invités possèdent le chauffage, l’eau courante, une toilette, puis un lit double à la mezzanine. Un divan-lit, une cuisinette complète, une table et des chaises se trouvent au rez-de-chaussée. Les deux yourtes sont aussi bien équipées que les tipis. On dort dans deux lits simples et un divan-lit. Les hôtes proposent fièrement un séjour paisible, des hébergements diversifiés et la découverte de l’Isle-aux-Grues qu’ils aiment profondément.

Photo courtoisie, Annie Girard

DÉLICES DU COIN

La Goulue, le restaurant de l’auberge, suggère une cuisine authentique élaborée de produits du terroir. Au gré des humeurs matinales, on choisit l’un des cinq savoureux plats à la carte. Au dîner, le Grilled cheese au fromage Riopelle ou au Canotier et la Pizza fine à l’esturgeon noir font saliver parmi les choix. En soirée, le souper champêtre 4 services composé de veau fermier ou de cailles gourmet ravit les amateurs de saveurs locales tout comme la tarte au sucre du dessert. Que des délices !

À SAVOIR

TARIFS

Une nuit en occupation double en yourte ou tipi à partir de 159 $. Le forfait nuit, souper et déjeuner s’élève à 240 $ en chambre.

SERVICES

Serviettes de bain, literie et oreillers tout comme le barbecue et l’espace pour faire un feu de camp près des tipis et des yourtes sont fournis. Les invités accèdent à la douche au bâtiment principal. On commande des boîtes à lunch pour pique-niquer sur l’Isle.

ACTIVITÉS SUR PLACE

On regarde le paysage et les couchers de soleil de la terrasse, on hume le vent du large et on observe les oiseaux.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS

En septembre, les grandes oies des Neiges s’arrêtent à l’Isle avant de migrer vers la chaleur, spectacle magique ! On fait de la randonnée pédestre à la Réserve naturelle Jean-Paul Riopelle et on va à la plage à marée haute.

COORDONNÉES

Les Maisons du Grand Héron

199, chemin du Rivage, Isle-aux-Grues (Québec), G0R 1P0

Téléphone : 418 248-9679 | www.maisonsdugrandheron.com