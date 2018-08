Patinage artistique: une répétition générale pour Carolane Soucisse et son partenaire

Même au cœur du mois d’août, les amateurs de patinage artistique ont de quoi à se mettre sous la dent ces jours-ci au Sportplexe de Pierrefonds avec la présentation des Championnats québécois d’été.

Parmi les athlètes présents, la Québécoise Carolane Soucisse et son partenaire Shane Firus, qui pratiquent la danse sur glace, s’en servent comme répétition générale avant d’attaquer la prochaine saison.

«C’est vraiment plus pour se remettre dans un contexte de compétition, a convenu Soucisse, samedi. On s’en vient de plus en plus établis sur la scène internationale. Ce n’est pas une compétition qui nous sert de qualification.»

Après le programme court de samedi, le couple complètera le week-end en s’exécutant, en libre, sur une compilation du chanteur The Weeknd, dimanche.

À propos des prochains mois, Soucisse et Firus accordent évidemment une importance particulière à un autre rendez-vous prévu au Québec, soit les Internationaux de Patinage Canada. L’événement aura effectivement lieu à la Place Bell de Laval, du 25 au 28 octobre.

«Notre objectif sera de monter sur le podium», a indiqué Soucisse.

L’avenir de la danse sur glace

À la suite des récents Jeux olympiques de Pyeongchang, plusieurs couples ont choisi de prendre une pause tandis que d’autres ont déjà annoncé leur retraite de la compétition. Les champions olympiques Tessa Virtue et Scott Moir prendront notamment part à une série de spectacles dans 30 villes canadiennes cet automne.

À travers tout ça, l’occasion semble belle pour Soucisse, 23 ans, et Firus, 24 ans, afin de s’établir parmi les meilleurs au monde. Ils font partie du futur de la danse sur glace pour le Canada.

«Nous avons une progression constante depuis le début de notre partenariat», a noté Soucisse, qui se montre optimiste en vue des prochaines années.

À leur deuxième saison ensemble, les deux patineurs ont terminé au 14e rang lors des Championnats du monde chez les seniors, en mars dernier, en Italie. Le meilleur semble à venir.

Destination ultime : les Jeux olympiques de 2022, à Pékin, en Chine. En attendant, il y a Pierrefonds.