L’entrepreneur Nicolas Duvernois nous parle de celui qui est à l’origine du nom de deux de ses produits, son beau chien Roméo, un labrador couleur chocolat qui a eu 11 ans en juin dernier, mais qui croit encore qu’il n’a que 11 mois.

1. Pourquoi le nom de Roméo ?

Quand on l’a vu la première fois Caro et moi, nous sommes tombés tout de suite en amour, alors, quel prénom romantique et amoureux pour lui ! C’est aussi un clin d’œil, car c’est le nom du grand-père de ma conjointe.

2. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce Roméo chez vous ?

On est allé au Centre Rockland pour acheter quelque chose, on est passé devant la vitrine de l’animalerie et ç’a été le coup de foudre immédiat. C’est un piège, ces vitrines ! On l’a adopté. C’est mon premier chien, mais on savait que ce n’était pas un objet. C’est comme un enfant. On en devient responsable pour la vie quand on adopte.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

C’est Hollywood ! Roméo est un acteur qui a tous les oscars : fiction, horreur, comédie, etc. Tout se passe dans ses yeux. Quand il veut des croquettes, il nous regarde comme s’il n’avait pas mangé depuis 1064. Quand il veut se promener : il boite pour nous dire qu’il a besoin de se dégourdir. Un grand acteur, un membre de l’UDA ! C’est aussi un poisson. Il aime nager. On prend des vacances dans le Maine chaque été. Dans la voiture, bien avant d’arriver, il sait que l’on approche et s’excite. C’est un enfant de 2 ans : il y a une flaque d’eau ; il saute dedans ! On l’appelle aussi « Le Tank » parce qu’il est super solide. Il passe à travers tout sans problème, que ce soit les grosses vagues du Maine, ou même l’accident de voiture qu’on a eu... Roméo, c’est aussi un éboueur. Il mange tout ce qu’il peut. Tu le laisses seul pendant une semaine dans la ville, et la ville sera propre, c’est sûr !

4. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Un jour, ma conjointe Caro a fait 12 muffins qu’elle a emballés individuellement dans de la pellicule plastique. Roméo les a tous mangés et n’a laissé aucune preuve. Le lendemain, lors de sa promenade, les « preuves » accablantes sont sorties ! Et lui, en pleine forme, comme si de rien n’était...

5. Comment est-il avec vos enfants ?

On a deux enfants, de 2 ans ½ et 7 mois. Roméo est très délicat avec eux. Victoria dit que c’est son frère. C’était important pour moi que Roméo ne perde pas sa place une fois les enfants arrivés. Il fait partie de la famille.

6. Quelle est son activité préférée ?

Être avec le monde. Roméo, c’est un « chien de monde ». Il est toujours avec nous, dès que c’est possible.

7. Quel est son endroit préféré ?

Pendant longtemps, il dormait non pas avec nous, mais sur nous ! Nous deux, on se réveillait avec le mal de dos, mais on ne voulait pas le réveiller : de la vraie dictature. Maintenant, dans la nouvelle maison à aire ouverte, il aime dormir sur le sofa d’où il voit un peu tout.

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Roméo ?

La crainte de le perdre. La peine que je vais avoir quand il va décéder, un jour. C’est le vide... On l’aime tellement. Mes filles, elles veulent le voir, leur Roméo.

9. En quoi Roméo est une source d’inspiration pour vous ?

Il ne l’est pas qu’à peu près d’ailleurs ! Il a inspiré le nom de deux de mes produits. Romeo’s Gin, qui connaît tout un succès, est un hommage à notre chien ! C’est le gin québécois le plus vendu à la SAQ. Romeo’s Gin + Tonic, plus récent, est un produit en cannette. Roméo est donc une véritable star !

À propos de Nicolas Duvernois