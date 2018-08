Ronald Guzman et Adrian Beltre assomment les Yankees

Ronald Guzman a frappé trois circuits tandis qu’Adrian Beltre a frappé sa 469e longue balle en carrière pour paver la voie à un gain de 12-7 des Rangers du Texas sur les Yankees, vendredi soir à New York.

Les trois claques de Guzman ont été en solo. Fait à noter, la recrue des Rangers compte maintenant six circuits contre les Yankees en 14 apparitions au bâton et en a tout autant en 263 présences au bâton contre le reste des équipes du baseball majeur.

Avec son 469e coup de quatre buts, Beltre a surpassé Chipper Jones, qui a fait, cet été, son entrée au Temple de la renommée du baseball, au troisième rang des joueurs de troisième but. Seuls Mike Schmidt (548) et Eddie Matthews (512) comptent plus de circuits que le joueur des Rangers.

En ajoutant un double de deux points en huitième, Beltre a produit quatre points dans la victoire. Elvis Andrus a quant à lui généré trois points à l’aide de trois simples et un double.

Brett Gardner et Austin Romine ont quant à eux cogné un circuit en solo chacun dans la défaite.

Mike Minor (9-6) a mérité la victoire lui qui a permis quatre points en cinq manches et deux tiers. Masahiro Tanaka (9-3) a pour sa part encaissé la défaite après avoir octroyé six points en cinq manches de travail.