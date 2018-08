Q: Devrais-je profiter de la vague avant que Tesla soit privatisée ?

R: Non. Tesla est un mauvais placement pour un investisseur prudent.

Récemment, CNBC a calculé que si vous aviez investi 1000 $ US dans Tesla à son entrée en Bourse en 2010, votre placement dépasserait 12 000 $ US aujourd’hui. Et l’action de Tesla est réputée être celle qui se vend le plus à découvert sur Wall Street. Fort bien. Mais il fallait miser sur Tesla en 2010, plus maintenant.

Mardi, Elon Musk, le charismatique patron de Tesla, a tweeté sur la possibilité de privatiser la compagnie si l’action atteignait 420 $ US (elle est retombée sous la barre des 550 $ depuis...) quelques heures après que le Financial Times eût révélé que le fonds souverain de l’Arabie saoudite aurait investi entre 3 % et 5 % dans la compagnie, pour environ 2,9 milliards $ US. L’action a clôturé en hausse de 11 %.

Sur Wall Street, les tweets de Musk étaient jugés peu professionnels et peut-être illégaux. Même le grand patron de la SEC, le gendarme des marchés américains, s’interroge. Mais Musk est reconnu pour ses frasques.

Combien vaut Tesla ?

Tesla vaut-elle 420 $ US l’action ? Plusieurs financiers ont déclaré que Elon Musk « devait en fumer du bon... » À ce niveau, Tesla vaudrait 80 milliards $ US (et serait privatisée à 25 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement [BAIIA]). En comparaison, Ferrari, qui est extrêmement profitable, vaut 23,7 milliards $ US. La capitalisation de GM, elle, est de 53 milliards $ US. GM a fabriqué 10 millions de véhicules en 2016, contre 76 000 pour Tesla. Les revenus de GM étaient de 144,2 milliards $ US en 2017, contre 13,7 milliards $ US pour Tesla.

Qu’est-ce qui désavantage Tesla ?

Tesla a perdu 718 M$ au 2e trimestre, 710 M$ US au 1er, 675 M$ US au 4e trimestre de 2017, 619 M$ US au 3e, 336 M$ US au 2e, 330 M$ au 1er... Tesla n’a connu que deux trimestres profitables depuis janvier 2009.

Tout le monde doute que Tesla respecte sa promesse d’un flux de trésorerie positif au prochain trimestre.

Tesla brûle tellement rapidement ses liquidités qu’elle a demandé à ses fournisseurs de patienter un peu, il y a quelques mois.

Tesla a une dette de 920 M$ US en obligations convertibles à échéance le 1er mars. Aura-t-elle assez de liquidités ou devra-t-elle émettre des actions ?

Il y a un décalage permanent entre les déclarations d’Elon Musk et les chiffres publiés chaque trimestre.

Le niveau de production de 5000 modèles 3s par semaine (établi comme base de profitabilité) est loin d’être atteint.

Tesla n’a jamais respecté ses échéances de lancement de produit; quand la production du modèle 3s aura atteint sa vitesse de croisière, les concurrents auront lancé une douzaine de modèles équivalents.

Le roulement de personnel est partout très élevé, y compris chez les plus hauts dirigeants.

La qualité diminue : les portières des modèles X et 3 présentent souvent des problèmes d’alignement et les serrures refusent parfois de se déverrouiller.

Depuis son acquisition par Tesla, le fabricant de panneaux solaires SolarCity a perdu le leadership du marché. La production de la nouvelle usine de Buffalo (New York) connaît de sérieuses ratées.

Question à notre investisseur

Les informations publiées dans cette chronique ne constituent pas des conseils ou des recommandations formulées par Le Journal. Toute personne intéressée doit consulter les conseillers ou professionnels autorisés à ces fins par l’Autorité des marchés financiers.