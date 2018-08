Un ado meurt en tentant de sauver deux personnes de la noyade

TORONTO | Un adolescent de 16 ans a perdu la vie après avoir tenté de sauver une femme et son enfant de la noyade à la plage de Woodbine, à Toronto, vendredi après-midi.

Plusieurs personnes se sont portées au secours de la dame et de son fils après que ceux-ci aient montré des signes de détresse et appelé à l'aide, aux alentours de 14 h 40. L'adolescent aurait été sorti de l'eau alors qu'il était inconscient, a rapporté le «Toronto Star».

La police de Toronto a indiqué sur Twitter qu'il aurait subi des blessures, sans en préciser la nature. Il est décédé après son admission à l'hôpital.

La femme et son enfant ont heureusement pu être secourus. Au moins six bateaux et un hélicoptère ont participé au sauvetage.

Une femme a été hospitalisée et deux autres personnes ont reçu l'aide des ambulanciers sur place.

Celui-ci s'est poursuivi jusqu'à 16 h 30, en raison de la confusion qui a régné jusqu'à ce que la police confirme que toutes les personnes devant être secourues avaient été tirées hors de l'eau.