Une médaille au relais pour la Montréalaise Alexia Zevnik

La jeune Montréalaise Alexia Zevnik a contribué à l’obtention d’une médaille de bronze au relais 4x100 m libre pour le Canada, samedi, aux Championnats pan-pacifiques à Tokyo.

Ses coéquipières Taylor Ruck, Kayla Sanchez et Rebecca Smith ont d’abord mis l’équipe canadienne en bonne position, laissant l’immense tâche de terminer le relais à Zevnik face à la championne olympique Simone Manuel et la championne des pan-pacifiques Cate Campbell.

Campbell a touché devant pour l’Australie en un nouveau record des pan-pacs (3 min. 31,58 s.), Manuel a suivi pour les États-Unis en 3:33,45. Zevnik a tenu tête au Japon et a décroché le bronze pour le Canada grâce à un chrono final de 3:34,07.

«Je voulais nager et donner le meilleur de moi-même pour ces filles», a commenté Zevnik, une athlète âgée de 24 ans, par voie de communiqué.

«C’est toujours le "fun" de nager contre certaines des meilleures nageuses de l’histoire, comme Cate Campbell et Simone Manuel, et c’est encore mieux de pouvoir le faire avec ces trois jeunes filles extraordinaires à mes côtés, a ajouté Zevnik, lors d’une entrevue accordée à Sportcom. Ramener une médaille de bronze à la maison est la cerise sur le gâteau et ça nous encourage à continuer à travailler et à nous améliorer.»

Grâce à ce podium, Ruck a obtenu une quatrième médaille depuis le début de la compétition, égalant la marque de six autres Canadiens, récoltée en une seule édition des pan-pacifiques. Rien de nouveau pour Ruck qui, en avril, a égalisé la marque du plus grand nombre de médailles remportées aux Jeux du Commonwealth avec un total de huit médailles.

Parmi les autres résultats du jour, Sydney Pickrem a abaissé son record canadien avec un temps de 2:09,07 au 200 m QNI pour remporter l’argent.

«Sydney a montré ce qu’elle savait faire au 200 m QNI remportant l’argent avec un nouveau record national et les filles du 4x100 m continuent leur progression, a ainsi souligné le directeur de la haute performance John Atkinson. Remporter le bronze aux pan-pacs est très satisfaisant, c’est quelque chose sur lequel construire pour les Championnats du monde l’an prochain.»

Une répétition pour les Jeux olympiques

Le Canada utilise également les pan-pacs de Tokyo comme répétition générale pour les Jeux olympiques de 2020.

«Être dans cette ville entourée de ces gens, ça vous met vraiment les choses en perspective pour 2020, a dit Pickrem. C’est une bonne motivation pour rendre ces deux prochaines années d’entraînement les meilleures possibles.»

La présente compétition se poursuit jusqu’à dimanche.