Une pause en famille

La tournée des festivals tire à sa fin pour Patrice Michaud. Ses plans pour l’automne ? Aucun. Le chanteur prévoit « quitter la sphère publique et la scène » durant quelques mois. « J’ai besoin de passer du temps auprès de ma famille », confie-t-il.

« J’ai refusé tous les projets de septembre à janvier. J’ai envie de me permettre un grand moment de décrochage et voir où ce nouveau rythme-là va me mener », poursuit Patrice Michaud, dans le cadre d’une entrevue publiée aujourd’hui dans le cahier Weekend.

Aucun nouveau projet musical n’est donc sur sa table de travail, du moins pour le moment. Occupé par sa tournée Almanach, qui s’est terminée il y a quelques semaines, le chanteur n’a pas encore de nouveau matériel en vue d’un prochain album.

« Je n’écris pas pendant que je suis en tournée. Quelqu’un qui est aussi sollicité que je le suis ces temps-ci, qui trouve le temps d’être là pour sa famille, d’élever ses enfants et d’écrire du nouveau matériel ? J’ai deux hypothèses : soit il ment quelque part, soit il vient d’une autre planète », avance Patrice Michaud.

Ses enfants avant tout

La famille sera donc une de ses principales préoccupations au cours des prochains mois. Le papa de Loïc et Ève avoue que ses enfants lui ont souvent manqué au cours de sa dernière tournée.

« C’est comme n’importe quel autre parent qui doit travailler sur la route. On s’y habitue, mais en même temps on ne s’y habitue pas. Il reste toujours des moments plus difficiles quand on est très fatigué ou très loin de la maison », confie-t-il.

Les fans peuvent toutefois se rassurer : Patrice Michaud n’a pas l’intention de tirer complètement sa révérence. Au terme de ce temps d’arrêt, il pourrait très bien revenir en force, peut-être même au sein des Majestiques, ce « groupe fictif » avec lequel il revisite ses hits à la sauce rétro.

« Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais c’est une pâte à modeler avec laquelle j’aime beaucoup m’amuser », avance-t-il.