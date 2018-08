Voyage dans le temps

C’est rare aujourd’hui que je vais voir des shows de musique. J’ai même manqué les Foo Fighters à Québec. Mais ça, c’était une question d’horaire. Et j’ai l’impression que je suis le seul de la gang à ne pas être allé à Osheaga en fin de semaine dernière.

Le pire, c’est que chaque fois que je vais voir un show, je me dis que je devrais faire ça plus souvent. D’ailleurs, il y a beaucoup de choses que je devrais faire plus souvent. Mais ça, c’est une autre histoire.

Je suis assez ouvert musicalement. J’aime même quelques chansons country. Comme je travaille à la radio, je suis à l’affût des nouveautés et des nouvelles de stars de la musique. Mais ce sont les bons vieux groupes grunge de mon époque qui me font me déplacer. Il en reste de moins en moins, donc ça explique mon manque de sorties.

Retour en arrière

Cette semaine, je suis allé voir les Smashing Pumpkins. Ce n’est pas mon groupe préféré, mais il y a assez de chansons que j’aime pour que je décide d’aller les voir en spectacle. Et c’est là que j’ai réalisé pourquoi j’y suis vraiment allé : la merveilleuse envie de voyager dans le temps !

Car pour moi, c’est ça l’important. En écoutant les chansons qui m’ont fait vibrer autrefois, je me retrouve instantanément à l’époque de ma vie où je les ai entendues la première fois. Je me revois dans la vingtaine et je retrouve la belle innocence que j’avais à cet âge-là.

Ce que j’ai le plus aimé de cette époque, c’est la sensation de faire partie d’un mouvement. La nouvelle génération criait haut et fort son insatisfaction en se promettant de ne pas répéter les erreurs des parents, les fameux boomers. Mais ça, on y reviendra. Je nous regarde aller et je ne suis pas certain qu’on n’est pas en train de les copier avec cette mission d’un nouveau monde qui, clairement, n’est pas près de voir le jour.

Pour moi, le grunge a été libérateur. À l’époque, j’étais un jeune adulte coincé qui commençait à peine à sortir de sa coquille grâce à l’humour. Le mot fuck résumait tout pour nous : notre rage, nos frustrations, nos joies et nos peines. Ces quatre lettres ont été la thérapie de bien du monde.

Je me revois avec mes jeans troués, ma chemise « carottée » et mes bottes de guerrier en train de me promener dans les rues de Montréal avec cette fausse impression d’avoir tout compris, d’être maître de mon destin et que, surtout, personne n’allait me dire quoi faire. Ça vous rappelle des souvenirs ?

J’entends souvent des gens dire qu’ils n’aimeraient pas retourner à cette époque. Mais moi j’aimerais bien retourner dans le temps pour brasser un peu la version jeune et arrogante de moi-même. Suis-je le seul ?

Une chanson pour tout

Lorsque j’assiste à un show d’un band de ma jeunesse, j’embarque dans cette machine à voyager dans le temps. Ça me rappelle qu’à cette époque, peu importe ce que je vivais, je pouvais toujours compter sur une chanson pour bien résumer tout ce que je ressentais.

Oui, ça fait du bien pendant quelques heures de se souvenir du temps où on était insouciant, où on imaginait notre future vie et où on dressait la liste de tout ce qu’on désirait. Impossible de ne pas repenser à tout ça sans avoir un fou rire. Je suis pas mal sûr que pour la majorité d’entre nous, ça ne s’est pas passé exactement comme on le pensait.

Mais peu importe tout ce qu’on a vécu, peu importe le chemin parcouru, il y a toujours une toune qui résume bien ça !