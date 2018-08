Zack Wheeler se charge des Marlins

Le lanceur Zack Wheeler a connu un bon match et les Mets de New York ont vaincu les Marlins 6-2, vendredi, à Miami.

Wheeler (7-6) a été en poste pendant sept manches et n’a permis que deux points sur quatre coups sûrs. Il a donné un seul but sur balles et a passé dans la mitaine huit de ses adversaires.

L’arrêt-court Amed Rosario et le receveur Kevin Plawecki ont mené la charge offensivement pour les Mets avec trois coups sûrs et deux points produits chacun.

Dans le camp des perdants, Miguel Rojas a produit l’ensemble des points de sa formation avec sa neuvième longue balle de la saison.

L’artilleur Jose Urena (3-12) n’a pas connu son meilleur match avec quatre points contre lui en cinq manches et un tiers de travail.