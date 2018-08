Ski, randonnée, canot, magasinage, camping, casino: Mont-Tremblant n’a absolument rien d’ennuyant, peu importe la saison!

Les Montréalais ont toutefois tendance à fuir l’endroit en raison du grand nombre de touristes qui s’y trouvent, et pourtant, ils passent à côté d’une magnifique ville qui a bien plus à offrir qu’un contenant de sirop d’érable en forme de feuille d’érable à un prix exorbitant!

Voici donc 6 bonnes raisons de partir en road trip à Mont-Tremblant :



1. Pour passer une nuit de #glamping en nature au parc national

Le parc national du Mont-Tremblant est tout simplement un petit paradis pour ceux qui aiment se retrouver en pleine nature. Il peut accueillir tous les types de campeurs alors si vous aimez moins le camping très rustique, vous pouvez louer le «prêt-à-camper» qui vous offre un peu plus de confort tout en étant quand même entouré d’arbre et d’animaux!

2. Pour vous laisser émerveiller par l’expérience Tonga Lumina

Si vous avez aimé l’expérience de Foresta Lumina lors de votre road trip à Coaticook, vous ne serez certainement pas déçu de Tonga Lumina. Similaire à ce qui se trouve en Estrie, Tonga Lumina est une expérience sensorielle de nuit en forêt où vous marchez à travers un sentier illuminé à la recherche du dernier des géants de la montagne. Le parcours dure environ une heure et le prix pour un adulte est de 28 $.

3. Pour descendre la rivière La Diable en canot

C’est en dévalant la rivière La Diable en canot que vous pouvez découvrir les paysages cachés de la région. Loin des touristes, vous pouvez passer la journée sur l’eau, au soleil, à admirer la beauté de la nature.

4. Pour sillonner les petites rues du village

Une petite marche dans le village coloré au pied de la montage est de mise si vous décidez de faire un road trip à Mont-Tremblant. Oui, il y aura des touristes. Oui, les prix sont un peu plus chers qu’ailleurs, mais ça fait partie de l’expérience et gageons que vous serez charmés par les petites rues du village pittoresque. N’oubliez pas de prendre une photo pour votre Instagram, c’est un must!

5. Pour faire un tour de télécabine et admirer la vue d’en haut

Le tour de télécabine fait aussi partie des incontournables touristiques de l’endroit, mais vous ne regretterez pas votre choix une fois rendu au sommet du mont Tremblant. La vue panoramique que vous aurez tout au long de l’ascension et une fois rendue au sommet est tout simplement époustouflante. Cette fois, oubliez la photo Instagram et prenez le temps de bien profiter du moment.

6. Pour s’arrêter boire un p’tit quelque chose au P’tit Caribou

Le P’tit caribou est un pub typiquement québécois qui est reconnu comme l’un meilleur bar après-ski dans l’est de l’Amérique du Nord. Un arrêt s’impose donc lors de votre road trip pour prendre le temps de boire un verre sur la terrasse si c’est possible. Si vous voulez faire la fête, c’est l’endroit par excellence dans le coin!

Bon road trip!



