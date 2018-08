Après Les Enfants de Venise et Le Gang des rêves, deux best-sellers, l’écrivain romain Luca di Fulvio raconte le parcours fascinant d’un prince héréditaire qui va devoir apprendre dans la douleur comment devenir un homme dans un roman fascinant, Le Soleil des rebelles.

Son roman raconte l’histoire d’un jeune prince appelé Marcus, et se déroule dans les années 1400. Il n’est qu’un enfant lorsqu’il assiste, au château du royaume de Saxe, au massacre de toute sa famille.

Seul rescapé de cette boucherie, Marcus est sauvé in extremis par la petite Eloisa, la fille de la lavandière du village. À ses risques et périls, elle le recueillera sous son toit et l’élèvera comme s’il était son fils.

Luca di Fulvio, joint à Rome pour une entrevue téléphonique, expli­que qu’il est un lecteur passionné d’essais historiques.

« J’ai lu un essai sur l’Humanisme, l’étape entre la période médiévale et la Renaissance. À l’époque médiévale, l’être humain n’était pas considéré, seul Dieu l’était. Pendant la Renaissance, à l’inverse, Leonardo da Vinci a replacé l’homme au centre de l’univers. L’Humanisme est la zone de passage. J’ai pensé que c’était une période étrange dans la vie de l’humanité : passer de rien à quelqu’un d’important. »

Ainsi est née l’histoire de son prince, qui était considéré comme un dieu à l’époque médiévale, mais qui a dû peu à peu recommencer sa vie et devenir un homme. « C’est très métaphorique », explique-t-il.

Le roman s’est doucement mis en place, dit-il, à partir de scènes, de dialogues. « À partir de petits détails, j’ai tracé mon chemin. Au début, je me suis laissé guider par mes personnages. »

L’histoire de Marcus est complètement fictive, mais Luca di Fulvio insère des faits historiques dans le récit, comme le concile de Constance, où se trouvaient les Papes.

Personnages attachants

Il a créé des personnages extrêmement­­­ attachants, vraiment incarnés.

« Quand j’ai commencé à écrire, j’ai vu Marcus, et puis Eloisa, une petite fille éveillée et très forte. Ils ont commencé à parler d’eux-mêmes et à un certain moment, le véritable travail de l’écrivain n’est plus d’écrire, mais d’écouter. Il faut les écouter parler... puis décider ce qu’on retient. »

« J’aime beaucoup les personnages un peu bourrus : ils ont l’air durs, mais en vérité, ils sont remplis de bons sentiments. »

Il a dû faire des recherches historiques... mais explique s’intéresser davantage, dans ses romans, aux petites choses de la vie quotidienne plutôt qu’aux grands événements.

Croire en ses rêves

« Décrire comment était Constance à l’époque, c’est facile, parce qu’il y a abondance de documentation. Mais raconter ce que les gens les plus simples mangeaient, faisaient, c’est ce qui est le plus difficile. »

Un monde dans un monde... qu’il décrit magnifiquement. « Le message le plus puissant que je souhaite transmettre aux jeunes générations­­­, à travers mes livres, c’est qu’il faut croire en ses rêves, chercher à réaliser ses propres idées. Simplement de croire en ses rêves permet d’être un être humain plus fort, plus optimiste. L’espérance est un message important. »

Et l’autre ? « C’est l’amour. L’amour est le moteur du monde. Je crois que l’amour est d’une grande pureté – je ne crois pas qu’il existe une valeur plus élevée que celle-là. »

En ce moment, Luca di Fulvio écrit le scénario d’une série adaptée du best-seller Le Gang des rêves, qui sera tournée au Canada. « Nous voulons aller le plus vite possible, de manière à tourner en avril et mai 2019. »

Il viendra donc certainement au Canada – un pays qu’il rêve de découvrir depuis son plus jeune âge.

♦ Dramaturge, Luca di Fulvio a écrit 10 romans.

♦ Deux d’entre eux ont été adaptés au cinéma.

♦ Il habite à Rome.