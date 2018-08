Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique

Orchestre à vents non identifié (OVNI) - Pour une soirée dansante, les Montréalais sont conviés au parc Jacques-Cardinal. L’OVNI a préparé quelques pièces de musique de danse passant du ballet au folklorique en allant même jusqu’à la danse macabre. L’ensemble montréalais, composé d’une cinquantaine de musiciens, est sous la direction de Jonathan Dagenais. La soirée s’annonce rythmée à souhait.

Ce soir à 19h au parc Jacques-Cardinal dans l’arrondissement L'Île Bizard–Sainte-Geneviève

Je sors

Cinéma

Larguées - Après que leur mère ait été larguée par leur père pour une femme plus jeune, deux sœurs décident de changer les idées à leur maman en l’amenant dans un club de vacances de l’Île de la Réunion. Ce long-métrage français de Éloïse Lang met en vedette Camille Cottin, Miou-Miou et Camille Chamoux.

Sortie le 10 août

Cinéma

Cielo - Ce documentaire d’Alison McAlpine est un hommage au ciel et à ses milliers d’étoiles. Le tout ce déroule dans le désert d’Atacama au Chili où il est propice d’observer les étoiles. Le long-métrage touche un peu à la spiritualité avec la vision des habitants du désert face aux étoiles, mais aussi à la science en donnant la parole aux chasseurs de planète qui travaillent aux observatoires astronomiques d’Atacama.

Sortie le 10 août

Cinéma

Le mur - Le dramaturge et scénariste britannique David Hare explore les conséquences de la présence d’un mur entre l’Israël et la Palestine sur les locaux. Par le biais d’animations et d’images de capture du mouvement en 3D, le long-métrage propose une étude poussée de ce mur qui change et divise les communautés qui l’entourent.

Ce soir à 18h30 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Flower Power - Ce spectacle, organisé dans le cadre de Fierté Montréal, explorera la période du « Peace & Love ». La soirée promet d’être colorée, comme à l’époque des hippies. Les drags queen Gabry Elle, qui est d’ailleurs passé à La Voix, Kiara Barbada, Velma Jones et Trady Trash Aizysse seront de la partie pour une soirée des plus divertissante.

Ce soir à 22h au Cabaret Mado, 1115 rue Sainte-Catherine Est

Théâtre

La fille du laitier - Cette pièce plonge les spectateurs dans un monde qui sort de l’ordinaire où une chaise est à la tête d’une armée et un téléphone peut jouer de la musique. L’œuvre est inspirée du poème sonore l’Ursonate de Kurt Swchitters, un pilier du dadaïsme. Un voyageur se retrouve à la frontière de lui-même face à un grand mur. Pour le traverser, il devra apprendre la langue des habitants, le TONG qui mélange voyelles et consonnes.

Ce soir à 10h au parc Maurice-Cullen dans l’arrondissement Côte-des-neiges

Je reste

Album

Misstape de Zach Zoya & High Klassified - Le rappeur montréalais Zach Zoya s’est associé au beatmaker High Klassified, afin de créer ce EP de 5 chansons intitulé Misstape. Les deux jeunes artistes de la métropole feront la première partie de Koriass au MTelus le 29 septembre prochain.

Sortie le 10 août

Télé

Venezuela, l’expédition extrême - Ce documentaire produit par la BBC suit le naturaliste britannique Steve Backshall dans la jungle du Venezuela. Son but est d’atteindre le sommet d’un tepuy, un haut plateau aux parois abruptes. Il fera face à des orages et des insectes dangereux.

Ce soir à 21h sur ICI Explora

Livre

Les allergies racontées aux enfants - Ce livre de Sylvie Cyr explique aux enfants comment il faut réagir lorsqu’une réaction allergique survient, mais aussi démontre les différentes allergies alimentaires. Le tout est fait sous forme d’histoire qui met en vedette Amy une fillette qui a peur de commencer la maternelle en raison de ses allergies alimentaires.

Sortie le 1er août