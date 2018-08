«La Joute» de retour dès lundi sur LCN

À l’aube du déclenchement des élections provinciales, «La Joute» sera de retour dès lundi à LCN.

L’émission reviendra en ondes dès 15 h dans un format allongé d’une durée de deux heures. La première émission pourra d’ailleurs être regardée en direct sur TVANouvelles.ca et sur l’application mobile TVA Nouvelles.

Ce sera l’occasion pour les téléspectateurs de découvrir les deux nouveaux collaborateurs : l’ancien chef du NPD Thomas Mulcair ainsi que l’ancien ministre et leader parlementaire du Parti québécois Stéphane Bédard.

Les auditeurs retrouveront également les cinq autres analystes et débatteurs qu’ils connaissent déjà, soit : Caroline St-Hilaire, ancienne mairesse de Longueuil et ex-députée bloquiste; l’analyste Jonathan Trudeau; Régine Laurent, ex-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec; Antoine Robitaille, chef du Bureau d’enquête à l’Assemblée nationale du Québec; et le journaliste Richard Latendresse qui se joindra à l’émission depuis Washington.

Du lundi au jeudi, le panel de commentateurs et journalistes débattra des questions politiques de l’heure.

«Je suis fébrile et excité, souligne Jonathan Trudeau, à quelques heures du début de cette nouvelle saison. Ça va vraiment être une belle aventure. Je pense que l’équipe renouvelée de "La Joute" est vraiment exceptionnelle. Le téléspectateur va vraiment être bien servi!»

Un sentiment que partage le nouveau venu Thomas Mulcair.

«J’ai vraiment hâte, lance-t-il. Quoi de mieux que de commencer à faire «La Joute» au moment même ou une campagne électorale commence!»

«Pour un passionné de politique, une campagne électorale, c’est nos Jeux olympiques à nous, ajoute M. Trudeau. Celle-là s’annonce particulièrement intéressante.»

L’expérience de Thomas Mulcair en tant qu’élu à Québec et à Ottawa lui permettra notamment d’aider le public à «séparer le bon grain de l’ivraie dans ce que les partis politiques nous racontent pendant une élection», dit-il.

«On va pouvoir expliquer les enjeux dans des termes que tout le monde peut comprendre, souligne l’ancien chef du NPD. On est là pour vous aider à décortiquer.»

Les passionnés de politique peuvent également suivre l’équipe de «La Joute» sur Twitter via le compte @La_Joute et le mot-clic #LaJoute.