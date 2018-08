Les joueurs en veulent plus

SALT LAKE CITY | L'Impact a besoin de points d'ici la fin de la saison et il en a arraché un au Real Salt Lake samedi soir. Même si c'est satisfaisant pour une rencontre à l'étranger, les joueurs auraient voulu en avoir plus.

«On est toujours déçus de ne pas gagner. C'est un bon point dans l'ensemble et on va le prendre», a confié Rudy Camacho.

Saphir Taïder était lui aussi déçu parce que l'enjeu est important avec seulement neuf rencontres à disputer.

«On a besoin de points et on était venus pour gagner. C'est bien de ne pas être satisfait du match nul, ça incite tout le monde à en donner plus pour prendre les trois points au prochain match.»

Bonne chose

N'empêche que Rémi Garde était dans l'ensemble content de l'effort fourni par ses hommes.

«On peut être satisfait, bien sûr qu'on aurait pu aller chercher les trois points parce qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps.

«On s'est créé sur l'ensemble du match beaucoup d'occasions et si on avait eu un peu plus d'efficacité, on aurait pu aller chercher ces trois points.»

L'entraîneur-chef ne déteste pas que ses joueurs tolèrent moins bien les verdicts nuls.

«Il y a plus d'ambition maintenant dans l'équipe. Il y avait une pointe de déception marquée dans le vestiaire parce qu'on n'avait pas pris les trois points.»

Manque d'opportunisme

Ce qui est surtout décevant dans ce match autrement réussi de l'équipe, c'est le manque d'opportunisme.

«Il y a des situations où on aurait pu marquer, il manquait la dernière passe», a reconnu Taïder.

«Avec les opportunités qu'on a eues, il y a un petit peu de regret», a ajouté Garde.

Celui-ci se réconforte avec l'idée que les menaces sont là dans son camp.

«Je sais que les joueurs ne font pas exprès de ce manque d'efficacité. Ce qui est rassurant, c'est qu'on se crée des occasions et qu'on met le danger chez l'adverse y compris sur la route.»