Photos souvenirs: Yves Desgagnés

Jeune metteur en scène

Photo d’archives, Yvan Tremblay

1980. Deux ans à peine après sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada, Yves, 22 ans, avait déjà joué huit rôles au théâtre et cinq à la télé, dont l’un dans le téléroman de Mia Riddez, Terre humaine. L’année suivante à 23 ans seulement, il signait sa première mise en scène, Fais-moi mal juste un peu d’Elizabeth Bourget.

60 rôles, 80 mises en scène

Photo d’archives, Normand Jolicœur

On oublie trop facilement la trentaine de rôles qu’a joués Yves Desgagnés au théâtre, dont le rôle-titre de la pièce Monsieur Chasse (photo) montée par Denise Filiatrault en 1999 et la trentaine d’autres qu’il a joués à la télé, lui qui a signé plus de 80 mises en scène au fil de sa carrière.

Chez Duceppe

Photo d’archives, Pablo Durant

Yves Desgagnés en 1991, posant fièrement devant la photo du grand Jean Duceppe. Cette année-là, il faisait une entrée fracassante à la prestigieuse Compagnie Duceppe en signant la mise en scène de la pièce Le Prix, d’Arthur Miller. Il avait déjà à l’époque signé 25 mises en scène, en plus d’écrire ses propres pièces, de jouer au théâtre et à la télé.

Retour à l’école

Photo d’archives, Gilles Lafrance

Automne 1992, il y a près de 30 ans. Yves Desgagnés, qui campait alors le rôle de Léonardo Moriani dans la série télé de Victor-Lévy Beaulieu, Montréal P.Q., montait aussi deux pièces de théâtre, l’une chez Duceppe et l’autre à l’École nationale de théâtre, où il avait étudié quinze ans plus tôt.

« Ostie toastée des deux bords ! »

Photo d’archives

Le comédien entouré de Jacques L’Heureux, Vincent Graton, Jean-Louis Millette et Robert Gravel en 1989. L’auteur Victor-Lévy Beaulieu lui avait confié le rôle marquant de Xavier « Junior » Galarneau dans L’Héritage, l’un des grands succès de la télé québécoise présenté à Radio-Canada.

♦ Yves Desgagnés, qui est sorti de l’école de théâtre en 1978, célèbre 40 ans de carrière cette année.

♦ Yves signe cet été la mise en scène de la pièce Fais-toi une belle vie !, écrite par François Chénier et produite par Guillaume Lemay-Thivierge. C’est l’histoire de Michel, un enquêteur de police au bord du burn-out qui achète un chalet espérant relaxer à la campagne, mais les choses évidemment se dégradent. Guillaume Lemay-Thivierge joue Michel. Il est entouré sur scène de sa fille de 17 ans, Charlie, de sa conjointe Émilie Bégin, de François Chénier et Sandrine Bisson.

♦ Après plusieurs semaines cet été à Gatineau, la pièce Fais-toi une belle vie ! sera présentée du 14 au 22 septembre au Théâtre Juste pour rire de Bromont, puis d’une tournée dans toute la province.

♦ Yves Desgagnés habite la maison où il est né à Charlevoix.