Une situation impensable, mais réelle

Ma fille et son conjoint de fait ont acheté une maison il y a 25 ans. Au fil des ans, son conjoint est devenu un accumulateur compulsif qui refuse de consulter. Il y a trois ans, pour fuir l’encombrement total de la résidence, ma fille a dû louer un logement pour respirer un peu. Entre temps, son conjoint a quitté son emploi. Ma fille doit donc assumer seule les dépenses des deux résidences. N’ayant plus les moyens de payer pour tout ça, elle a fait part à son conjoint de sa volonté de réintégrer la maison. Mais ce dernier refuse catégoriquement, même si la maison a été jusqu’à maintenant payée en parts égales par cet homme et ma fille. Quelle serait la solution ?

Anonyme

Il va falloir que votre fille passe par les tribunaux pour faire valoir ses droits. Dans la mesure où elle est conjointement signataire avec ce monsieur de l’acte d’achat de la maison, ça devrait se faire rapidement et sans trop de frais. Mais si elle n’est pas signataire, la tâche risque d’être pas mal plus laborieuse.